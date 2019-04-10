США решили взяться за Латинскую Америку после провала на Ближнем Востоке

Москва, 10 апреля. США после своего провала на Ближнем Востоке решили взяться за Латинскую Америку. Так объясняет действия Вашингтона в отношении Венесуэлы политолог Юрий Самонкин.

Ранее Организация американских государств (ОАГ) признала Густаво Тарре Брисеньо представителем Венесуэлы. На эту должность его назначил Хуан Гуайдо — самозванец, провозгласивший себя президентом Венесуэлы и пользующийся поддержкой Штатов.

Как отметил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, это решение ОАГ является недопустимым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

«Смена представителя государства-члена без его просьбы и с учетом озвученного ранее намерения выйти из организации является иррациональным нарушением процедур в дискредитированной ОАГ, которое было осуществлено по указке из США», — написал Родригес в Twitter.

Отметим, что правительство Венесуэлы сообщило о выходе республики из ОАГ после того, как Совет организации признал представителем Каракаса ставленника Гуайдо. В МИД Боливарианской Республики отметили, что страна покинет организацию 27 апреля. Примечательно, что Каракас анонсировал выход из ОАГ еще два года назад в связи с тем, что организация действует исключительно в интересах США.

Венесуэла оказалась втянута в затяжной политический кризис после того, как оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Временным главой Боливарианской Республики его признали США и их сателлиты. Ряд других государств, в том числе Россия, поддерживают легитимного главу Венесуэлы Николаса Мадуро.

США всячески покровительствуют Хуану Гуайдо. При этом одним из методов оказания поддержки являются вбросы ложных сведений в СМИ. Так, например, в западной прессе появилась «утка» о вывозе «золота Мадуро» самолетами российской авиакомпании, а позже — фейк об отправке мифической ЧВК «Вагнер» в Каракас для охраны Николаса Мадуро. Все вбросы были опровергнуты.

Политолог и президент АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин считает, что США решили взяться за Латинскую Америку после своего провала на Ближнем Востоке. Вашингтон, по его мнению, выбрал Венесуэлу жертвой очередной революции. По задумке Штатов, этот сценарий должен был привести к разрушению суверенитета страны и развалу ее экономики. Эксперт отметил: мир уже видел это на примере других государств, в которые вмешивались США. Однако в Венесуэле этот сценарий дал сбой: правительство страны не допустило худшего варианта развития ситуации и взяло ситуацию в Каракасе под свой контроль. Политолог считает, что именно по этой причине Штаты сейчас давят на Венесуэлу санкционно и информационно.

«Сам факт признания Хуано Гуайдо, оппозиционного деятеля, якобы исполняющим обязанности президентом США, является прямым актом вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и актом прямой агрессии, что недопустимо в уставе ООН», — сказал Юрий Самонкин в комментарии NewInform.

Он добавил, что решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро приостановить дипломатические отношения с США, Евросоюзом и отдельными странами, которые поддержали попытку государственного переворота в Каракасе, — совершенно естественно с точки зрения защиты суверенитета государства и его безопасности.

«Если Организация американских государств (ОАГ) идет по западному пути и под диктовку Вашингтона, то, естественно, Венесуэла имеет полное право выйти из состава этой организации и прекратить с ней всякую дипломатию», — сказал Самонкин.

Политолог подчеркнул, что недопустимо идти против конституции и назначать без выборов президента, а также вмешиваться в дела других государств.