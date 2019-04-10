В команде Зеленского назвали 10 первых решений в случае его победы на выборах

Киев, 10 апреля. Стали известны 10 первых решений, которые шоумен Владимир Зеленский примет в случае победы на выборах президента Украины. В частности, Зеленский собирается вывести из переговорного процесса по Донбассу Виктора Медведчука, также он не исключает прямых переговоров с РФ.

О первых шагах Зеленского в случае победы интернет-изданию LIGA.net рассказали идеолог его предвыборной кампании Руслан Стефанчук, а также эксперт штаба по экономическим вопросам Даниил Гетманцев.

По их словам, прежде всего Зеленский собирается пригласить в нормандский формат Великобританию и США. Как уточнили представители штаба, визиты к лидерам Германии, Франции и США уже прорабатываются.

При этом потенциальный президент намерен лишить Медведчука роли посредника между Киевом и Москвой в переговорах по Донбассу. Представители кандидата заверили, что Зеленский готов к прямым переговорам с Россией. В то же время прямые переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик он вести не собирается.

Кроме того, если победит, Зеленский рассчитывает устранить конкуренцию между Минобороны и Генштабом и назначить честных судей Высшего антикоррупционного суда Украины.

Среди законодательных инициатив, которые актер может предложить в случае победы, — закон о медиации, который позволит решать споры не через суд, а альтернативными способами, а также законопроекты в экономической сфере. В частности, Зеленский намерен ввести пятипроцентную налоговую амнистию с 2020 года. Кроме того, он призовет Раду принять пакет законопроектов о народовластии.

На пост глав Минобороны, МИД Украины, СБУ и ГПУ Зеленский предложит новые кандидатуры, а администрацию президента реформирует. При главе государства, по словам представителей кандидата, будет создан консультативный орган, в состав которого войдут международные эксперты. Вместе с украинскими коллегами они проведут аудит государства.

Также кандидат рассчитывает наладить сотрудничество с Верховной радой. Как отметили члены штаба Зеленского, многие решения президент Украины не может принять без парламента.

Выборы президента Украины прошли 31 марта, однако ни один из кандидатов не набрал достаточного для победы количества голосов. Второй тур назначен на 21 апреля. В него прошли действующий президент страны Петр Порошенко и украинский шоумен и актер Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что дебаты Порошенко и Зеленского могут пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Соответствующие запросы от кандидатов уже поступили руководству арены.