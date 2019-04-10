Милонов призвал бороться с фастфудом и Coca-Cola в России

Москва, 10 апреля. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что фастфуд убивает больше людей, чем наркотики. По словам Милонова в России не сформирован подход к формированию здоровой нации.

В среду депутат Госдумы РФ принимает участие в презентации Фонда защиты национальных ценностей, который возглавляет руководитель комисии ОП РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Синтетически генномодифицированный монстр — это вид современного оружия, используемого против России. Я говорю о научных фактах. Ребенок с рождения начинает употреблять яды», — сказал Милонов.

Депутат отметил, что в России не существует законопроекта, направленного на борьбу с Coca-Cola. В то же время процесс «впускания в страну всякой заразы нужно контролировать».

«У нас есть замечательный министр обороны [Сергей] Шойгу. У нас есть замечательная русская армия, которая громит бандитов по всему миру. Но кого она будет защищать, если внутри страны умирают дети?» — задался вопросом Милонов.

Напомним, на рассмотрении Госдумы РФ в настоящее время находится законопроект о здоровом питании. С помощью него, рассчитывают в правительстве, удастся решить проблему нерационального потребления некачественных продуктов.

Отметим, в ходе мероприятия Фонда защиты национальных ценностей будет представлена команда, которая сформирует единый реестр национальных ценностей РФ и разработает механизм защиты интересов страны в мировом информационном поле.