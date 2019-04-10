Медведев заявил, что даже безупречные руководители ошибаются

Москва, 10 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что даже безупречные руководители иногда ошибаются.

Премьер-министр России принял участие во Всероссийском открытом уроке. На площадке Московского международного салона образования он ответил на вопросы о трудностях, с которыми сталкивается руководитель на своем посту. В частности, школьница из Тюменской области поинтересовалась у главы кабмина, должен ли начальник быть безупречным или же он имеет право на ошибку.

«Конечно, безупречным, — ответил Медведев. — Но всякий руководитель ошибается, абсолютно всякий».

Глава правительства также добавил, что ежедневно советуется со своими подчиненными. В случае разногласий, премьер-министр анализирует все факты, после чего выносит решение. Медведев подчеркнул, что руководитель должен внимательно выслушивать все мнения.

«Но на самом деле, если вы, будучи руководителем, чувствуете, что ваше решение правильное, ответственность руководителя в этом и состоит, чтобы провести в жизнь свое решение, а не чтобы поплыть», — добавил премьер-министр.

Медведев также выразил мнение, что от злого начальника пользы будет мало: такой стиль поведения не дает результатов.

«Если ты на кого-то кричишь, зубами сверкаешь и всякие другие исполняешь вещи при нем, это малоубедительно — что-то волнуется, орет, значит явно он не прав, — объяснил глава правительства. — Руководитель должен говорить спокойно».

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