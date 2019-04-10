Нападки Украины на Россию вызвали раздражение в ПАСЕ

Москва, 10 апреля. Большинство делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) недовольны поведением украинских коллег. Об этом в ходе телемоста рассказал представитель Сербии в организации Александр Шешель в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1».

Шешель прокомментировал конфликт между немецкими и украинскими делегатами, который случился на этой неделе в ходе обсуждения вопроса о снятии антироссийских санкций. Тогда представитель Германии Андреас Ник якобы неприлично выразился в адрес своих киевских коллег. Как отметил сербский политик, поведение украинских делегатов раздражает очень многих представителей стран Европейского союза.

Он подчеркнул, что Европы без России нет.

«Мы в курсе, как украинские депутаты ведут себя здесь (в ПАСЕ). В каждом их выступлении огромная ненависть к России. Украинская делегация использует ПАСЕ как место нападок на Россию», — обратил внимание Шешель.

Он выразил уверенность в том, что материальные трудности вынуждают ПАСЕ искать компромиссные решения с Москвой. При этом политик добавил, что ПАСЕ нужны средства.

«А денег нет без российского членства. И члены ПАСЕ хотели пойти на компромисс с Россией», — резюмировал он.

Ранее депутат Верховной рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ. Он рассказал, что германские представители обматерили украинских коллег.

Депутат украинской рады Георгий Логвинский рассказал о конфликте с немецкими коллегами. По его словам, резкие слова немецкого представителя прозвучали после того, как он заявил, что нельзя обосновывать снятие рестрикций финансовыми проблемами.