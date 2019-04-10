Глава Минпромторга назвал сроки начала серийного производства Aurus

Москва, 10 апреля. Переход на серийное производство нового отечественного автомобиля Aurus начнется, согласно планам, в 2021 году. Сроки назвал глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая в Совете Федерации.

По его словам, в настоящее время в работе над Aurus задействованы свыше 3 тысяч российских конструкторов, имеющих международный опыт.

«Они заряжены этой идеей», — охарактеризовал команду Мантуров.

Согласно планам ведомства, переход на серийный выпуск произойдет после того, как будут закрыты потребности внутреннего спроса. Речь, по его словам, идет о сотнях заявок.

«Это около 500 заявок», — цитирует его «Парламентская газета».

Мантуров уточнил, что планируется также участие в международных выставках в целях продвижения российского бренда и обеспечения ему спроса на зарубежных рынках. При этом в ведомстве, по его словам, акцент ставят на популярность именно внедорожника, а не седана.

В целом российский бренд Aurus представляет автомобили класса люкс — лимузин, седан и минивэн. Марка является рыночным названием проекта «Кортеж» ― машин для первых лиц государства.

Так, первым пассажиром лимузина Aurus стал президент России Владимир Путин. Он протестировал автомобиль во время поездки на церемонию вступления в должность 7 мая 2018 года, пишет «Царьград». С тех пор российский лидер пользуется лимузином на регулярной основе.

Как сообщал ранее гендиректор Aurus Motors, бренд готов выйти на международный рынок и конкурировать с соперниками в сегменте. По его словам, компания намерена увеличить модельный ряд. Кроме того, отечественный производитель расширит дилерскую сеть в России.