Пользователи жалуются на сбои в работе сервиса «Сбербанк онлайн»

Москва, 10 апреля. Пользователи «Сбербанк онлайн» жалуются на сбои в работе интернет-сервиса.

Некоторые клиенты финансовой организации не могут получить доступ к своему аккаунту, поскольку при попытке входа система выдает ошибку. Представители Сбербанка уже принесли извинения за технические неполадки и попросили пользователей повторить попытку входа чуть позже.

Это уже второй сбой в работе «Сбербанка онлайн» за последнюю неделю. 8 апреля также сообщалось о затруднениях в работе интернет-сервиса. Некоторые клиенты не могли совершить операции платежей и переводов в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка. Техническая служба финансовой организации тогда извинилась за неполадки и пообещала исправить их в ближайшее время.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что банкоматы Сбербанка и ряда других крупных банков перестали принимать купюры номиналом в 500 рублей. Представители Сбербанка отметили, что некоторые банкоматы действительно работают в ограниченном режиме, однако о масштабном отключении каких-либо номиналов речи не идет.

Кроме того, сообщалось, что Сбербанк запустил мгновенные переводы средств со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья. Перевод можно будет получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Перевести средства можно с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».