Совфед заявил, что нарушения ВМСУ под Керчью приведут к войне с участием НАТО

Москва, 10 апреля. Нарушение правил прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта между Украиной и Россией, в который может быть вовлечена НАТО. Об этом говорится в заявлении Совета Федерации РФ, приуроченном к 70-летию со дня образования Североатлантического альянса.

В Совфеде отметили, что прохождение кораблей ВМСУ под Керчью — это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а проблема Киева по соблюдению установленных процедур. В Совете Федерации напомнили, что процедура прохождения кораблей хорошо знакома Украине и успешно использовалась ею до ноября 2018 года.

«Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО», — говорится в заявлении Совфеда.

Ранее командование Черноморского флота вывело на дежурство разведывательные и ударные корабли, а также береговые ракетные комплексы в связи с учениями НАТО в акватории Черного моря. В юго-западной части моря 8 апреля начались учения НАТО Sea Shield — 2019. В них принимают участие около 20 военных кораблей и почти 2,2 тысячи военнослужащих из США, Канады и других стран. Также сообщалось об участии представителей Украины и Грузии.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных кораблей из Черного моря в Азовское. Суда вошли в Керченский пролив, опасно лавировали и не реагировали на законные призывы российских пограничников прекратить движение. Для принудительной остановки украинских кораблей сторона РФ была вынуждена применить оружие. В результате корабли ВМСУ были задержаны и доставлены в Керчь. В отношении членов их экипажей расследуется дело о нарушении госграницы России.