Москва, 10 апреля. Смартфоны и GPS-трекеры не будут подпадать под российский законопроект о шпионских приборах и специальных технических средствах. Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной службы безопасности Александр Купряжкин.

В среду в Государственной думе обсудили законопроект об уточнении понятия спецсредств, который призван исключить возможность необоснованных обвинений граждан в шпионаже. Во время выступления Купряжкин также уточнил, что авторучку с видеокамерой также не станут относить к числу «шпионских приборов», однако за ее использование грозит ответственность в случае ведения скрытой съемки.

По словам представителя ФСБ, смартфоны и GPS-трекеры в России не будут приравнивать к «шпионским приборам».

«Телефон — это устройство бытового назначения, поэтому, естественно, здесь статья 138 УК о нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан своего действия не имеет. Это будет подпадать под действие статьи 137 с вытекающими последствиями», — уточнил он.

Купряжкин напомнил, что документ устанавливает единое значение термина «специальные технические средства». Как пишет ТАСС, ранее его приняли в первом чтении.

Напомним, 7 февраля 2019 года председатель Кабмина России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу законопроектов, поясняющих значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

Ранее Верховный суд Российской Федерации дал рекомендации не наказывать граждан, которые случайно приобрели «шпионские» ручки или другие технические устройства. Диктофоны и видеорегистраторы могут считаться «шпионскими» гаджетами, если их доработали и перепрограммировали, следовало из постановления пленума Верховного суда. Кроме того, там же уточнялось, что не попадают под уголовную статью и действия лиц, купивших «шпионские» девайсы «для использования, к примеру, в целях персональной безопасности»: чтобы установить наблюдение за домом, квартирой, безопасностью своих родственников и питомцев.

Как пояснялось, в действующем законодательстве значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС) не раскрыто в полном объеме. В целях нейтрализации этой правовой неточности статью 138.1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за нелегальный оборот СТС, предлагается уточнить определением понятия СТС.