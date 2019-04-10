Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Москва, 10 апреля. Россия временно ограничила поставки на свою территорию фруктов из Белоруссии — речь идет о запрете ввоза яблок и груш. В комментарии на сайте Россельхознадзора говорится, что в апреле на границе РФ и Белоруссии было задержано несколько десятков автотранспортных средств с санкционной продукцией.

«Данную ситуацию Служба связывает с введенными ранее ограничениями на реэкспорт плодоовощной продукции из Республики Беларусь», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Запрет на экспорт яблок и груш из Белоруссии продлится до тех пор, пока стороны не урегулируют ситуацию. В конце марта Россия ввела запрет на поставки через Белоруссию турецких яблок и груш.

Белоруссия — один из крупнейших поставщиков яблок в Россию. Больше в РФ экспортируют только Молдавия, Китай, Сербия, Иран, Турция и Азербайджан. По данным Федеральной таможенной службы, в минувшем году из Белоруссии в Россию было ввезено 12,7 тысячи тонн свежих яблок. Сумма контракта составила 5,2 миллиона долларов.

Белорусских груш в России традиционно еще больше, чем яблок: в 2018 году РФ импортировала 68,5 тысячи тонн груш на 13,8 миллиона долларов. Больше груш в Россию ввезла только Аргентина.