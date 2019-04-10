Генпрокуратура РФ выявила незаконную передачу томского леса в аренду китайцам

Москва, 10 апреля. Генпрокуратура России выявила незаконную передачу 177 тысяч гектар леса в Томской области в аренду китайскому предприятию. Заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка во время выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Чайка обратил внимание, что Генпрокуратура продолжает фиксировать факты незаконной передачи в аренду леса. Он отметил, что лесопользователи получают в пользование территории по минимальной стоимости.

«Вопиющий факт установлен в ходе выезда комиссии Генеральной прокуратуры в Томскую область, где в целях заготовки древесины 177 тысяч гектаров леса передано китайскому предприятию в аренду на 49 лет», — привел он пример.

Генпрокурор уточнил, что во время проверки в Томской области были выявлены и другие нарушения. Чайка отметил, что там было ограничено число участников аукционов, не были осуществлены таксация и лесоустройство. Начальник областного департамента лесного хозяйства был привлечен к уголовной ответственности.

«В судебном порядке поставлен вопрос о признании договоров аренды недействительными, — продолжил генеральный прокурор России, — установлен запрет иностранной фирме использовать лесные ресурсы».

Чайка подчеркнул, что Генпрокуратура РФ будет принципиально контролировать эту ситуацию.

«К сожалению, подобные безобразия не единичны, — добавил он, — они вскрываются и в других лесных регионах».

Ранее Чайка объяснил, почему Генеральная прокуратура РФ запретила заменить украинские двигатели у российского самолета-амфибии Бе-200 на моторы с деталями производства стран НАТО.