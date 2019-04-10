«Олимпийский» получил запросы от Порошенко и Зеленского на проведение дебатов

Киев, 10 апреля. Руководство киевского стадиона «Олимпийский» получило запросы от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на проведение дебатов. Об этом сообщает пресс-служба спортивного объекта.

Так, представители Порошенко просят администрацию национального спортивного комплекса организовать мероприятие 14 апреля, а представители Зеленского — 19 апреля.

«ГП НСК «Олимпийский» инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса», — говорится в сообщении.

Как именно кандидаты собираются дебатировать друг с другом в условиях несовпадающей даты встречи — пока неясно, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.

Зеленский вызвал своего оппонента на дебаты и потребовал встречи на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко принял эти условия, согласившись выступать на стадионе. Однако ЦИК Украины настаивает на более традиционном формате переговоров, при котором политические дебаты между кандидатами проводятся в телестудии.