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Департамент здравоохранения прокомментировал инцидент с тюменским офтальмологом

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Департамент здравоохранения прокомментировал инцидент с тюменским офтальмологом

Тюмень, 10 апреля. В Департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментировали историю с офтальмологом, которая отказалась осматривать и лечить трехлетнего ребенка из-за того, что тот плохо говорит.

Ранее об инциденте в местной поликлинике № 3 в социальных сетях сообщила мать мальчика Ирина.

Как рассказала в интервью Федеральному агентству новостей пресс-секретарь регионального ведомства Александра Малыгина, вопрос исчерпан.

«Вообще ее проблема давно решена. В соцсетях были на эту тему комментарии, все ответили, обсудили, главный врач ее проблему решила. Она отписалась, что у нее все хорошо», — подчеркнула Малыгина.

Ранее издание «URA.RU» сообщило, что жительница Тюменской области привела своего ребенка на прием к врачу из-за возможных проблем со зрением. Доктору якобы не понравилось, что мальчик плохо разговаривает, поэтому она отправила маленького пациента «учиться разговаривать».

Своими возмущениями женщина также поделилась в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Мало того, что ждешь запись месяц, потом такое… Три невролога в детской и невозможно записаться!» — жаловалась женщина.

Автор: Сергей Петров
Источник: Федеральное агентство новостей
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