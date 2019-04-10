НАТО упрекнули в неуважении к РФ из-за отказа участвовать во встрече по безопасности

Страны-члены Североатлантического альянса отказались от участия в Московской конференции по международной безопасности, рассказал заместитель министра обороны, генерал-полковник Александр Фомин. Эксперт Сергей Марков объяснил такое поведение неуважением к интересам России.

«Как и в предыдущие годы, пригласили всех. В том числе и все страны НАТО, включая военно-политическое руководство блока. Но США от участия отказались, а европейские государства, придерживаясь принципа так называемой евроатлантической солидарности, тоже воздерживаются от контактов с Минобороны РФ», — заявил военачальник в интервью «АиФ».

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей исключил вероятность потепления отношений между Россией и Европой. Страны ЕС руководствуются исключительно собственными интересами, игнорируя даже такой важный вопрос, как обеспечение международной безопасности.

«Подобное поведение связано с тем, что страны Запада отказываются уважать интересы России и стараются установить единоличное доминирование. Запад игнорирует наши интересы. Странам Европы и США все прекрасно известно: они знают, что на Украине установлен репрессивный режим, и так далее. Поведение НАТО похоже на поведение бандита, который хочет отобрать квартиру у семьи. О чем ему разговаривать с людьми, у которых он хочет что-то отобрать?» — говорит аналитик.

Политолог напомнил, что Европа страдает из-за миграционного кризиса — туда прибывает все больше беженцев с Ближнего Востока. Несмотря на это, он усомнился, что в ближайшее время страны Евросоюза пересмотрят свою внешнюю политику и возьмут курс на сближение с Россией.

«Я думаю, Европа не пересмотрит своих взглядов. Европейские политики не связывают миграционные процессы с отношениями с Россией. Миграционные потоки идут с юга, а Россия находится на востоке. Так что это все связано не так тесно», — резюмировал Сергей Марков.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ стран, входящих в НАТО, посетить международную конференцию.