Росстандарт примет ГОСТ на уменьшенные дорожные знаки до 1 мая

Санкт-Петербург, 10 апреля. ГОСТ на уменьшенные дорожные знаки будет принят до 1 мая, сообщил в среду, выступая на форуме «Арктика — территория диалога» глава Росстандарта Алексей Абрамов. Он пояснил, что ГОСТ будет принят в связи с соответствующим поручением вице-премьера РФ Максима Акимова.

«Первого мая мы его примем как национальный стандарт. Это даст возможность в регионах применять этот стандарт на постоянной основе», — уточнил Абрамов в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что в качестве эксперимента дорожные знаки уменьшенного размера были введены в ряде российских городов. По словам Абрамова, тестирование знаков нового образца прошло успешно и получило много позитивных отзывов.

«Очень много позитивных отзывов, что действительно эти знаки улучшили городскую среду», — сказал он.

В то же время внедрять уменьшенные дорожные знаки Абрамов призвал с умом. Он напомнил, что знаки должны быть эффективны и должны обеспечивать безопасность дорожного движения.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» открылся в Петербурге накануне. Он продлится до 10 апреля.