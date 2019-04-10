Южнокорейские разработчики встретятся с игроками Рунета в рамках форума РИФ+КИБ

Москва, 10 апреля. Бизнес-завтрак с представителями корейских компаний запланирован в программе российского интернет-форума (РИФ), который пройдет с 19 по 21 апреля в подмосковном пансионате «Лесные дали», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В этом году ежегодная встреча деятелей Рунета будет украшена множеством необычных событий, в том числе секцией «Корейские компании в России: знакомство». А перед секцией состоится бизнес-завтрак, на котором представители российских компаний смогут познакомиться с южнокорейскими коллегами в непринужденной обстановке.

Уже анонсировано участие докладчиков из Pinkfong, Astrokings, toonivie, Planety, Nori Digital Kids Cafe Attractions, RebirthM, Wormhole, Hiddentag C.O.P., CatchLoc Service Gper LoRa Gper Global и Responsive Content Solution for Education — STUDY BUTTON.

Южнокорейские эксперты поделятся опытом создания, масштабирования и развития бизнеса, продемонстрируют свои разработки и технологии. Участие в бизнес-завтраке актуально для игроков русскоязычной Сети, специализирующихся на мобильной разработке, мобильном маркетинге, разработке игр, AR/VR/MR и для всех технологических компаний разного уровня экономики.

Для участия в бизнес-завтраке и других мероприятиях форума нужно просто зарегистрироваться на официальном сайте РИФ+КИБ.

РИФ+КИБ — российский интернет-форум, считающийся «главным весенним мероприятием Рунета».