Депутат Госдумы назвал иркутские инициативы интересными для реализации в масштабах РФ

Депутат Государственной думы Михаил Щапов прокомментировал послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко Законодательному собранию. Свое мнение по итогам оглашения послания он озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Поставленные в послании задачи правительству региона носят предельно конкретный характер. Все предложенные губернатором инициативы вызывают интерес и с точки зрения изменения приоритетов федеральной социальной политики. Мы в Государственной думе будем внимательно изучать опыт реализации этих мер и предложим их к принятию уже в масштабах всей страны», — заявил Щапов.

При этом депутат отметил, что это уже четвертое послание Левченко и есть возможность оценить результаты и планы на будущее.

«Правительство проделало серьезную работу. Доходная часть бюджета выросла со 104 млрд рублей по итогам 2015 года до 163 млрд по итогам 2018. В 2019 год область вошла с бюджетом более 140 миллиардов рублей, но, как показывает практика последних лет, в течение года доходы региона корректируются в сторону увеличения», — добавил парламентарий.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам, рост обеспечен не только мобилизацией существующей налогооблагаемой базы, но и развитием экономического потенциала области.

«Косвенно об этом говорит увеличение доли налога на прибыль в бюджете с примерно 27 до 38%. В три раза вырос объем инвестиций. В 2018 году он составил 316 млрд рублей, тогда как 3 года назад не было и 100 млрд», — пояснил Щапов.

Он также обратил внимание, что соответствующие усилия были отмечены федеральным центром.

«Иркутская область два года подряд получает дополнительные средства из федерального бюджета в качестве поощрения за эффективную работу по наращиванию экономического потенциала. За последние три года объем поддержки региона из федерального бюджета в целом также вырос — с 17 млрд рублей в 2017 году до 27 млрд в 2019 году», — рассказал депутат.

По мнению члена фракции КПРФ, такой итог стал возможен благодаря совместной работе правительства Иркутской области и депутатов Государственной думы с федеральным центром. Он также добавил, что часть поступающих средств будет направлена на реализацию в регионе национальных проектов.

«Важно понимать, что в нацпроектах поставлены очень конкретные целевые ориентиры. Как рассказал сегодня Сергей Левченко, их выполнение будет отслеживаться в ежемесячном режиме в рамках специального мониторинга», — сказал Щапов.

Парламентарий также отметил, что рост собственных доходов позволяет Приангарью выводить на новый уровень социальную политику уже сейчас и строить планы социального развития на будущее.

«Губернатор предложил меры по борьбе с бедностью — через увеличение доходов бюджетников, через меры по развитию сельского хозяйства, через расширение мер социальной поддержки старшего поколения, многодетных семей, людей в сложной жизненной ситуации», — добавил Щапов.

По словам депутата, именно благодаря укреплению финансовой базы стала возможна единовременная выплата врачам и учителям в 10 тысяч рублей, которая введена с этого года.

«Список получателей будет расширен за счет работников культуры, тренеров, воспитателей. В 2020 году планируется увеличить ее до 20 тысяч рублей. Вводятся новые льготы для ветеранов Иркутской области и детей войны, возвращаются льготы на проезд на общественном транспорте», — рассказал Щапов.

Парламентарий также обратил внимание, что в ходе послания были озвучены четкие планы по социальному строительству — детсадов, школ, больниц, ФОКов.

«Интерес вызывает предложение по двукратному снижению ставки транспортного налога для автомобилей с мощностью двигателя меньше 150 л. с. Таких у нас в регионе больше 80%, эта мера может хотя бы немного смягчить на региональном уровне постоянный рост цен на бензин», — подытожил Щапов.

Напомним, оглашение послания губернатора Иркутской области о положении дел в регионе в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики в 2019 году состоялось в среду, 10 апреля.