В Госдуме предложили «декоммунизаторский» ответ на новые санкции Украины против РФ

Правительство Украины готовится принять новые санкции против России. Украинский кабмин без обсуждения принял решение расширить список запрещенных к ввозу на Украину товаров из РФ. Какие именно российские товары попали под санкции, еще не известно. Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин считает, что Россия слишком вяло реагирует на оскорбительную по отношению к нашей стране политику Киева, а также некоторых других государств.

«Считаю, что Российская Федерация в некоторых вопросах ведет себя чрезмерно терпеливо, чрезмерно уступчиво, что дает некоторым странам повод нас оскорблять, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Посмотрите, как мы жуем сопли в некоторых подобных ситуациях: вот разорвала Украина договор с Россией о дружбе и сотрудничестве — значит, мы не признаем больше границ Украины, она нас от этого освободила. Значит, нам надо признавать ДНР и ЛНР и двигаться вперед. Тогда они бы рот свой закрыли, и это бы дало пример другим странам».

Парламентарий напомнил, что Украина, как и некоторые другие страны, ведущие недружественную политику по отношению к РФ, ранее входили в состав СССР, а до этого — в состав Российской империи. На этом можно сыграть, дав своего рода «декоммунизаторский» ответ, считает собеседник ФАН.

«Все эти страны — вассалы, сателлиты, которые когда-то входили в состав Российской империи, а потом в Советский Союз, — напомнил Шерин. — Все они попали туда под угрозой исчезновения, а теперь что-то высказывают. Украина вообще — это Речь Посполитая, половина территории Западной Украины — это Польша. А Восточная Украина — это территория Российской Федерации, которую им [создатель советского государства Владимир] Ленин передал. Ну, если у Украины теперь такие претензии к России, нужно им сказать: возвращайте все территории, которые к вам попали после Октябрьской революции. Вам не нравится Россия? Все, расходимся, полный развод, возвращайте нам территории, которые вам подарили в советское время. Это и будет декоммунизация. Они же отказываются от всего советского, вот пусть откажутся и от советских территорий. Вопрос бы ребром поставили, они бы по-другому себя вели по отношению к нам», — подчеркнул Александр Шерин.

Киев регулярно вводит новые экономические санкции против России, обвиняя Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Так, в марте под украинские санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и сотрудники силовых структур, которых в Киеве сочли причастными к инциденту в Керченском проливе, а также к строительству Крымского моста и к проведению выборов в Донецкой и Луганской народных республиках.

В Москве подобные действия называют неприемлемыми и реагируют на них зеркально.

Инцидент в Керченском проливе — провокация Киева в территориальных водах РФ в ноябре прошлого года. Участники провокации были арестованы и сейчас находятся в российских тюрьмах в ожидании суда.

Крымский мост соединил Крым с Краснодарским краем. Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результат референдума, Киев отказывается признать российский статус полуострова.