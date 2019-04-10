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LG разрабатывает прозрачный смартфон-книжку

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LG разрабатывает прозрачный смартфон-книжку

Сеул, 10 апреля. Южнокорейская компания LG Electronics разрабатывает смартфон-книжку с прозрачным дисплеем.

Патент на так называемый «Мобильный терминал» LG выдало Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO). Одной из главных особенностей нового гаджета станут гибкие экраны, расположенные и спереди, и сзади. Эксперты пояснили, что в сложенном состоянии смартфон будет напоминать книжку.

Раскрывая смартфон-книжку владелец сможет использовать гаджет в качестве планшета, информация на котором отображается как на фронтальной, так и тыльной частях.

LG разрабатывает прозрачный смартфон-книжку

Еще одним любопытном моментом специалисты называют дисплей, степень прозрачности которого можно будет изменять в зависимости от режима использования. Если прозрачность будет превышать 20%, то тыльная часть аппарата становится сенсорной панелью управления. Уточняется, что пользователь сможет видеть через смартфон свои пальцы на задней стороне смартфона.

LG разрабатывает прозрачный смартфон-книжку

Как пишет 3dnews.ru, LG подала заявку на патент еще в конце 2015 года, однако USPTO выдало ее только спустя почти четыре года. Отмечается, что гибкий прозрачный смартфон LG — это не более чем концепция. Однако патент позволяет получить представление о том, в каком направлении работает корейская компания.

Ранее концепт «самого универсального смартфона в мире» был опубликован в Сети. Своим подписчикам в микроблоге в Twitter его представил известный инсайдер Ice Universe.

Автор: Катерина Иванова
Источник: 3dnews.ru
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