Россияне стали реже покупать иномарки

Москва, 10 апреля. В первом квартале 2019 года в России реализовали 290 тысяч новых иностранных автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи иномарок упали в первом квартале 2019 года в России. Согласно данным, с учетом легких коммерческих автомобилей, в России за январь-март продали 290,1 тысячи машин иностранного производства. Это на 1,5% меньше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2017 года.

Кроме того, в первом квартале 2019 года упала рыночная доля иномарок. Если в прошлом году она составляла 75%, то теперь уменьшилась до 74,1%.

Самым популярным у россиян автомобилем специалисты назвали Ford Focus, сейчас в стране насчитывается 783 тысячи таких машин. Немного отстают в популярности Kia Rio (759 492 зарегистрированных авто) и Hyundai Solaris (около 750 тысяч экземпляров).

Напомним, новая Lada Granta по итогам февраля стала самым продаваемым автомобилем на российском рынке, первое место седан занимает четвертый месяц подряд. Модель разошлась в феврале 2019 года тиражом в 10 574 единицы, реализация таким образом выросла на 54%. Продажи автомобилей обновленного семейства Lada Granta стартовали в сентябре прошлого года.

Второе место заняла Lada Vesta, которую выбрали для покупки в феврале 7 960 покупателей. В тройку лидеров также вошла Kia Rio, во втором месяце 2019 года приобретено 7 102 автомобиля.

Замыкают пятерку самых продаваемых авто в России Hyundai Creta и Hyundai Solaris (6 085 и 4 449 автомобилей соответственно).

Ранее стало известно о том, что все модели автомобилей Lada теперь можно приобрести со скидкой в 10% по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Экономия в размере 10% от стоимости автомобиля может суммироваться с дополнительной выгодой в 40 тысяч рублей, которую дают при приобретении некоторых моделей автомобилей по системе trade-in.