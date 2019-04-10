В Совфеде пообещали помочь Турции найти замену американским F-35

Если Турция захочет вместо американских истребителей F-35 приобрести российские самолеты Су-35 или Су-57, то Россия будет открыта для предложений. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации Олег Морозов, комментируя заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Замена F-35

Турция найдет замену истребителям F-35 в случае отказа Соединенных Штатов от их поставки. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», — сказал Чавушоглу.

Вашингтон угрожает Анкаре прекращением поставок F-35 из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Соединенные Штаты утверждают, что противовоздушные системы С-400 несовместимы со стандартами Североатлантического альянса. США обещают ввести за их приобретение ограничительные меры.

Турция при этом уже не раз заявляла, что не собирается отказываться от приобретения С-400, а первая партия российских систем поступит уже в июле.

Россия открыта для предложений

Олег Морозов отметил, что нельзя запретить Турции покупать российские системы, поскольку этот вопрос находится в плоскости суверенности государства.

«Совершенно понятно, что чем жестче Соединенные Штаты будут реагировать на позицию Турции, тем больше у Анкары будет свободы действий в части поиска соответствующих систем оружия на мировом рынке, включая вооружение, которые производит Россия. Я думаю, американцы такой позицией сами подталкивают Турцию в сторону тех образцов вооружения, которые может предложить Российская Федерация. Поэтому мы открыты для предложений. Мы это не оговариваем никакими политическими условиями, в отличие от Соединенных Штатов. Мы ведем себя совершенно открыто. И если у Турции будут соответствующие потребности в наших системах, истребителях, мы их непременно поставим», — пояснил Олег Морозов.

Ранее в Государственной думе назвали рэкетом возможные санкции США против Египта из-за Су-35.