Ливия всё еще пожинает плоды интервенции. Колонка Евгения Беня

Германия и Великобритания запросили проведение заседания Совета Безопасности по вспыхнувшему в Ливии военному конфликту на вторую половину дня 10 апреля. Постоянное представительство России при ООН сообщило, что консультации Совета Безопасности пройдут за закрытыми дверями.

В 2011 году в Ливии шли антиправительственные выступления, обернувшиеся инициированной США интервенцией, в ходе которой был, свергнут и убит многолетний лидер страны Муаммар Каддафи и погибло более 50 тысяч ливийцев. Потратив сотни миллиардов долларов на вмешательство, страны НАТО и их ближневосточные союзники ушли, не оказав никакого влияния на последующее устройство страны. В Ливии не произошло становления новой власти, она оказалась раздробленной и погрузилась в хаос.

До военного переворота Ливия была одной из крупнейших нефтедобывающих стран и поставщиков газа в регионе. Нефтяная промышленность и ее инфраструктура в мирное время носила ярко выраженный экспортный характер. Доходы от энергоресурсов ливийское руководство направляло на социальные нужды, что позволяло воплощать в жизнь масштабные программы строительства государственного жилья, развития здравоохранения и образования.

Месторождения нефти стали объектами борьбы группировок в расколотой Ливии. В последующие за свержением Каддафи годы добыча сократилась в 1,5-2 раза, что повлияло, прежде всего, на социальную сферу.

В 2016 году в Италию, на Мальту, а также в Испанию хлынули потоки беженцев с побережья Ливии. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, пиковые показатели перемещения из Ливии составляли 10-15 тысяч человек в сутки.

Власть в Триполи, сколоченная на скорую руку

Зимой 2015-2016 года усилиями ООН в Триполи появилось Правительство национального согласия (ПНС), изначально запланированное на работу сроком в один год. Новое правительство в срочном порядке было признано международным сообществом, но его конфронтация с парламентом страны нарастала с первых месяцев. И признанное ООН правительство до сих пор не контролирует территорию страны.

Так в стране возникло двоевластие: на востоке, в городе Тобрук, функционирует оппозиционный парламент, а на западе, в Триполи, ПНС, лоббируемое США. Глава западных (трипольских) властей премьер-министр Фаиз Сарадж имеет поддержку в США и Евросоюзе, однако его авторитет у превалирующей части населения мал. На юге страны все еще велико влияние местных кланов, которые то враждуют между собой, то объединяются, отражая атаки боевиков. Еще недавно на юге Ливии насчитывалось, по данным итальянской разведки, до полутора тысяч различного типа отрядов и групп, не подчинявшихся вообще никому.

В мае прошлого года страны Запада и ООН поддержали проведение в Ливии президентских и парламентских выборов, а также референдума по принятию новой конституции в декабре 2018 года. Более 80% граждан Ливии зарегистрировались в качестве избирателей, и это показало, что люди устали от хаоса.

После этого президентские выборы в Ливии переносились на начало 2019 года. Договоренности об этом были достигнуты в ноябре 2018 года на конференции в Палермо, в которой участвовали, главнокомандующий тобрукской Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, руководство ПНС, представители России (в лице премьер-министра Дмитрия Медведева), Египта, Италии, Туниса и Турции.

Тем не менее проведение голосования было еще раз отложено — теперь уже на октябрь этого года, судя по всему, во многом из-за неуверенности властей в Триполи в их положительном для себя исходе. В то же время ПНС не в состоянии справиться с ситуацией в стране.

Хафтар предлагает военный выход из двоевластия

В сложившихся условиях ЛНА Халифы Хафтара, контролирующая ныне львиную долю территории страны, начала проведение боевых операций для захвата Триполи.

Главнокомандующий войсками восточных (тобрукских) властей, назначенный ливийским парламентом и объявленный им фельдмаршалом, 75-летний Халифа Хафтар — фигура неоднозначная: в прошлом — генерал-майор армии Каддафи, он успел побывать в США и посотрудничать с ЦРУ. Недавние боевые действия в Ливии вел при поддержке ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта, при этом бывал с визитами в Москве (7 ноября 2018 года встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу), просил ввести в Ливию российских миротворцев. Его стремление добиться отмены Западом санкций и эмбарго, очевидно, соответствует волеизъявлению ливийского большинства.

Хафтар и его окружение контролируют нефтяные месторождения на востоке страны, но нефтяной бизнес Ливии в целом находится в ведении Национальной нефтяной корпорации, штаб-квартира которой расположена в Триполи. Средства от продаж основной части ливийской нефти сейчас поступают в бюджет ПНС Фаиза Сараджа, легитимного для международного сообщества. И это тоже наряду со спасением страны от двоевластия – один из мотивов наступления ЛНА.

Глава МИД тобрукского временного правительства Абдель Хади Хвеиш сейчас заявил, что выборы в Ливии после освобождения Триполи состоятся.

«Мы рассчитываем на настоящие выборы без страха и хищения голосов, на уважение результатов, справедливый подсчет голосов, исключая гегемонию вооруженных группировок, которые пугают граждан, манипулируют их выбором и не уважают их желаний», — сказал он.

Хронология эскалации конфликта

4 апреля. Халифа Хафтар сообщил в Facebook о наступлении на Триполи за десять дней до конференции по национальному примирению, организованной при посредничестве ООН для прекращения противостояния и вероятного очередного уточнения даты президентских выборов.

5 апреля. Армия Хафтара, продвигаясь по нескольким направлениям, уже находилась в пригороде Триполи, в Тобрук для переговоров с местными властями прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, но его визит не увенчался успехом. Поздно вечером того же дня боевая авиация Хафтара атаковала международный аэропорт Митига в Триполи, ставя задачу вывести из строя боевые самолеты ПНС, при этом не нанеся урон гражданской авиации страны.

6 апреля. Авиация ПНС нанесла ответные удары, а Хафтар приказал своим ПВО сбивать вражеские воздушные цели. Ближе к ночи правительственные войска предприняли контрнаступление на аэропорт Митига. Как разъяснил «Независимой газете» военный эксперт Владимир Попов, «спецслужбы США способствуют организации помощи ПНС и укреплению подчиненных Триполи военных частей и соединений со стороны украинских военных специалистов».

«Не исключено, что именно украинские летчики управляли ливийскими самолетами, которые в минувшую субботу бомбили позиции ЛНА под управлением Хафтара», — подчеркнул Попов.

7 апреля. Армия ПНС начала операцию «Вулкан гнева». ЛНА же использовала свою авиацию против военных целей на юге Триполи. Параллельно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает ЛНА Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. У ливийского конфликта, по словам Помпео, нет военного решения, только политическое — это единственный способ объединить страну и обеспечить безопасность.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ситуация в Ливии развивается в неверном направлении. Между тем ливийский телеканал 218 TV известил о поддержке вице-председателем президентского совета в Триполи Али аль-Катрани военных операций, проводимых Хафтаром.

8 апреля. Войска ПНС вернули международный аэропорт в Триполи и бомбили единственную авиабазу, захваченную ЛНА с начала ее наступления.

9 апреля. Самолеты ЛНА Хафтара вновь нанесли удары по позициям войск ПНС в аэропорту Митига. Президентский совет Ливии под руководством ПНС поручил военной прокуратуре выдать ордера на аресты фельдмаршала Халифы Хафтара и его окружения. К вечеру ЛНА взяла под контроль большую часть района Айн Зара к юго-востоку от Триполи. Этот район стратегически важен — он находится вблизи к въездам в столицу Ливии. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сокращает штат своего представительства в Ливии, но сохраняет присутствие в этой стране.

В Триполи растет число погибших в результате столкновений между войсками ЛНА и ПНС. По данным Assosiated Press, жертвами стали не менее 51 человека, еще десятки пострадали. Накануне сообщалось о 25 убитых, многие раненые скончались в больницах. Среди погибших есть мирные жители, в том числе женщины и дети, а также два врача. Доктора помогали раненым жителям покинуть зону конфликта, всего эвакуация затронула около 3,4 тысячи человек.

Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь осудил военный конфликт в Ливии и призвал прекратить боевые действия. Как считает Гутерреш, «военного решения конфликта в Ливии не существует», и все стороны конфликта должны достичь политического решения ситуации.

«Все ливийцы заслуживают мира, безопасности, процветания и уважения прав человека», — заметил Гутерреш.

Москва внимательно наблюдает за развитием событий

Трудно сделать однозначные выводы по военному потенциалу противоборствующих сторон. Что армию ПНС в военно-техническом отношении поддерживают США, а ЛНА — Объединенные Арабские Эмираты, — это факт. И дальнейшая эскалация конфликта, очевидно, чревата еще большим кровопролитием.

По мнению военного эксперта генерал-лейтенанта Юрия Неткачева, «есть вероятность, что армия Хафтара может взять Триполи».

«Она подготовлена лучше, чем войска, подчиненные ПНС. Однако такой победе могут помешать США и международное сообщество, в том числе и ООН. Это в руководстве РФ хорошо понимают и не выпячивают поддержку ЛНА», — сказал он в интервью «Независимой газете».

Эксперт считает, что «Москва, как и другие ее союзники в Северной Африке, видимо, надеется, что Хафтар может прийти к власти невоенными методами — путем политических компромиссов и реального участия в выборах».