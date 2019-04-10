Чайка заявил о росте нарушений со стороны следователей за 10 лет

Москва, 10 апреля. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил о росте числа нарушений со стороны следователей за последние 10 лет. По его словам, за это время их количество возросло в 2,5 раза.

Чайка констатировал, что позитивных изменений в работе органов расследования пока не произошло. В 2018 году число нарушений законодательства со стороны следователей возросло на 6%, уточнил генпрокурор.

«А за последние 10 лет произошел их рост в 2,5 раза (с 537 тысяч в 2009 году до 1 миллиона 300 тысяч в 2018 году)», — сказал он.

Как пояснил Чайка, в частности, следователи нарушали законодательство, назначая обвиняемым чересчур долгий срок содержания под стражей. По его словам, в 38% уголовных дел в настоящее время затягивается предварительное следствие, несмотря на то, что в четверти данных дел речь идет о преступлениях небольшой тяжести.

В то же время количество зарегистрированных преступлений за 10 лет стало меньше в 1,5 раза, добавил Чайка.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка подсчитал количество регионов, где были выявлены хищения средств для нацпроектов. По его словам, данные нарушения были выявлены в 17 регионах страны.