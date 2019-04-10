Украина расширила торговые санкции против России

Киев, 10 апреля. Правительство Украины на заседании в среду приняло решение расширить перечень антироссийских торговых санкций, запретив ввоз ряда российских товаров. Пресс-служба кабмина организовала трансляцию заседания на Youtube.

Отметим, что правительственные чиновники приняли постановление без обсуждения. Какие именно товары российского импорта попали под запрет — не уточняется.

Отметим, что данное ограничение может быть связано с недавним решением суда ВТО, который встал на сторону России в споре с Украиной. Киев ранее подал иск, заявив, что Москва, ограничив транзит украинских товаров в страны СНГ, нарушила правила ВТО. Однако эксперты Всемирной торговой организации, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что российская сторона защищала свои национальные интересы. В результате суд отказал Украине в удовлетворении иска.

Примечательно, что это уже третий спор, который Россия выиграла у Украины в ВТО. Ранее международная организация встала на сторону Москвы в споре о запрете на поставку в Россию украинских товаров — нитрата аммония и железнодорожного оборудования.

С 2014 года Украина расторгла целый ряд договоров о сотрудничестве с Россией, запретила поставки российских товаров и любое взаимодействие украинских промышленников со своими коллегами из РФ, а также ввела санкции против Москвы. Кроме того, Киев подписал соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, что создало для российского бизнеса угрозу в связи с возможностью реэкспорта европейских товаров с территории Украины.