Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после операции

Москва, 10 апреля. Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о госпитализации дочери своей супруги Валерии. В интервью Федеральному агентству новостей Пригожин заявил, что с Анной Шульгиной все в порядке.

Ранее Шульгина рассказала о госпитализации в Stories в Instagram.

«Все страшное позади. Чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно…» — сказал Пригожин.

Продюсер не стал уточнять, что именно произошло с Шульгиной, отметив, что она «большая девочка», которая в состоянии сама все рассказать.

«Действительно, была проблема, действительно, в больнице [сейчас]. Жизнь вносит коррективы порой… Планы пришлось скорректировать. Мы предполагаем, а бог располагает…» — добавил Пригожин.

Ранее в Instagram старшей дочери певицы Валерии появилась запись, в которой Анна Шульгина рассказала, что попала в больницу.