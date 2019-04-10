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Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после операции

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Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после операции

Москва, 10 апреля. Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о госпитализации дочери своей супруги Валерии. В интервью Федеральному агентству новостей Пригожин заявил, что с Анной Шульгиной все в порядке.

Ранее Шульгина рассказала о госпитализации в Stories в Instagram.

«Все страшное позади. Чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно…» — сказал Пригожин.

Продюсер не стал уточнять, что именно произошло с Шульгиной, отметив, что она «большая девочка», которая в состоянии сама все рассказать.

«Действительно, была проблема, действительно, в больнице [сейчас]. Жизнь вносит коррективы порой… Планы пришлось скорректировать. Мы предполагаем, а бог располагает…» — добавил Пригожин.

Ранее в Instagram старшей дочери певицы Валерии появилась запись, в которой Анна Шульгина рассказала, что попала в больницу.

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со скорой, наркоза и операции», — написала Шульгина в Stories.

Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после операции

Автор: Федор Веснин
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