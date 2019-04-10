Фигурант «литовского дела» Головатов заявил, что не считает себя преступником

Следственный комитет России обвинил литовских судей в вынесении неправосудного приговора российским гражданам — Дмитрию Язову, Михаилу Головатову, Владиславу Шведу, Юрию Мелю, Геннадию Иванову и другим. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Судьям было достоверно известно о несоответствии инкриминируемых обвиняемым деяний фактическим обстоятельствам событий января 1991 года в Вильнюсе. Они грубо проигнорировали один из принципов уголовного судопроизводства, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемых», — объяснила она, отметив, что приговор противоречит главному принципу международного права, согласно которому закон обратной силы не имеет.

Федеральное агентство новостей дозвонилось до одного из фигурантов дела Михаила Головатова и обсудило происходящее. В 1991 году он был офицером КГБ и возглавлял отряд спецназа «Альфа», а в данный момент является сопредседателем консультативного совета при ФСБ.

В беседе с ФАН Головатов напомнил, что СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности советских офицеров, а в данный момент — российских граждан.

«К 10 годам был приговорен министр обороны, а ряд старших офицеров — кто к 14 годам, кто к 12 годам, кто к семи, восьми, четырем», — уточнил он.

«А за какие прегрешения? Это же все фикция! — недоумевает собеседник ФАН. — Закон обратной силы не имеет, а его как раз под это дело и ввели. И странно было бы рассчитывать, что мы это так оставим. Исключено. Да, пойдем в апелляцию, да, будет дальнейшая кассация. Будем добиваться своего. И представьте, что это такое — когда литовское «правосудие» объявляет, что наказание назначено ниже минимального — как это понять? Сначала приговаривают к пожизненному заключению шестерых человек, а потом говорят, что дали ниже минимального. Язов был тогда министром обороны, и ему дали 10 [лет]. Владимиру — 14. Ну и кто под кем был? Командир дивизии под министром обороны или, может, министр обороны под командиром вильнюсской милиции? Тяжело это понимать…»

Головатов также подчеркнул, что не считает себя виноватым, поскольку выполнял приказ.

«Как я буду себя считать виноватым, если я исполнял приказ высшего органа СССР? — задается он риторическим вопросом. — Моими непосредственными начальниками были президент СССР [Михаил] Горбачев и Владимир Крючков, глава КГБ. А нас судят как преступную группу! Как может быть преступная группа, если военнослужащие, дававшие присягу, выполняли свой долг? И был Советский Союз! А там основное обвинение, что мы были членами КПСС! Кто не был членом компартии? Может, президент Литвы Даля Грибаускайте не была членом компартии?! Она заканчивала Высшую партийную школу, а теперь от всего этого отбояривается».

Что касается отношения заочно объявленных сроков к реальности, то, по мнению собеседника ФАН, на жизнь обвиняемых они все же влияют.

«Мы ведь живем не в лесу. Все то, что публикуется, имеет и обратную сторону, — констатировал Головатов. — Вы думаете, мне не звонят мои друзья или знакомые? Конечно, звонят! И что, я себя считаю преступником, которого надо посадить на 12 лет? Или, может, Язов считает — участник войны? Язову-то 93, и он еще и в уме и здравии, дай бог ему здоровья. На 90-летие президент России вручил ему высший орден — Александра Невского. Значит, получается, что Россия награждает, а Литва сажает на 10 лет».

Напомним, что суд в Литве обвинил российских граждан по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе в преступлениях против человечности, а также военных правонарушениях в процессе противодействия установлению независимости этой советской республики.

В столкновениях у телецентра погибли, по официальным данным, 14 человек и свыше 600 получили ранения. При этом, как отметила представитель СК РФ, в тех событиях участвовала третья стороны — снайперы, личности которых, принадлежность к роду войск и гражданство так и не были установлены.

В связи с многочисленными судебными нарушениями Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против литовских судей Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса.