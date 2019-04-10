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Геращенко пообещала вернуть Крым на Украину

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Геращенко пообещала вернуть Крым на Украину

Киев, 10 апреля. Первый вице-спикер украинской Рады, депутат партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко заявила, что «Крым вернется на Украину, несмотря на сопротивление Кремля».

В Facebook Геращенко прокомментировала заявление председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, рассказавшего, что ДНР и ЛНР якобы согласились на автономию в составе Украины.

По словам Геращенко, под контроль Киева вернутся не только Донецк и Луганск, но и Крым.

«Донецк и Луганск вернутся в Украину. Но точно не на условиях Кремля. Крым тоже вернется, несмотря на все сопротивление Кремля», — написала политик на своей странице в Facebook.

Напомним, еще в конце января глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Генпрокуратура Украины отреагировала, возбудив в отношении Медведчука уголовное дело.

Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости после государственного переворота в Киеве в 2014 году, ВСУ после этого начали карательную операцию в Донбассе. В Кремле регулярно подчеркивают, что Россия к вооруженному конфликту в Донбассе никакого отношения не имеет. 

Крым воссоединился с РФ после того, как это решение в рамках референдума поддержало подавляющее большинство жителей полуострова. Вхождение Крыма в состав России стало поводом для введения санкций против РФ западными странами, а киевские власти в течение пяти лет регулярно сообщают о «скором» возвращении полуострова. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма решен раз и навсегда.    

Геращенко пообещала вернуть Крым на Украину

Автор: Федор Веснин
Источник: Facebook
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