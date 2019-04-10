СМИ сообщили о поставках российских огнеметов «Солнцепек» в Эр-Рияд

Москва, 10 апреля. Саудовская Аравия получила первую партию российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Об этом рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Соглашение на поставку систем стороны подписали в 2017 году.

Как сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, Москва и Эр-Рияд договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, а также противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», ТОС-1А «Солнцепек», гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

Позднее подписание соответствующих контрактов подтвердил глава ведомства Дмитрий Шугаев.

Напомним, отечественную систему «Солнцепек» разработали в 2001 году на платформе шасси танка Т-72. Она предназначена для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной и транспортной техники врага. Эта система оборудована модернизированной пусковой установкой, а также автоматизированной системой наведения.

Ранее специализированное издание The National Interest назвало огнеметную систему залпового огня ТОС-1 «Буратино» и ее усовершенствованную версию «Солнцепек» одними из самых ужасающих видов современного оружия. Журнал отмечал, что «Солнцепек» лучше защищен по сравнению с «Буратино», а действенность последнего была доказана еще в ходе первого боевого применения более 30 лет назад в Афганистане.