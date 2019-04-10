Как падение F-35 повлияет на военные планы США и Японии

Новейший американский истребитель F-35 потерпел крушение над Тихим океаном. Обломки самолета японских сил самообороны, которым принадлежал упавший F-35, были найдены утром в среду, после чего гибель истребителя подтвердил министр обороны Японии Такеши Ивая.

По словам Иваи, пока что окончательная причина катастрофы F-35 не установлена, однако уже сказано, что пилот погибшего истребителя незадолго до исчезновения самолета с радаров сообщил, что он требует прекращения миссии. Судя по всему, речь может идти о неполадках в конструкции — самолет упал в море в 135 км от японского острова Хонсю, в условиях хорошей погоды и зоне, закрытой для полетов других летательных средств.

Ему было 11 дней от роду

Погибший во вторник истребитель F-35 входил в число первых 13 самолетов этого типа, которые были поставлены Японии по контракту из США. Из этих машин была сформирована отдельная 302-я истребительная эскадрилья на военно-воздушной базе Мисава в префектуре Аомори. Торжественная церемония, связанная с организацией эскадрильи, прошла всего лишь 11 дней тому назад — и на первое подразделение японских воздушных сил самообороны, использующее исключительно новейшую технику, возлагались очень большие надежды.

Достаточно безоблачным выглядело и будущее самих F-35: новые американские машины должны были заменить «старичков» F-4 «Фантом», которые строились в Японии еще со времен войны во Вьетнаме по американской лицензии. Впрочем, для промышленности Японии это был бы шаг назад: до сих пор национальные воздушные силы самообороны использовали только истребители, произведенные в Японии — отечественные Mitsubishi F-2 и производимые по американской лицензии F-4 и F-15. В случае же с F-35 США настояли на том, что новый истребитель будет производится в США, а Япония получит лишь возможность сборки части машин на авиазаводе в Нагое. Согласно заявлению министра обороны Японии, погибшая вчера машина была собрана на этом заводе.

F-35 должен был в перспективе стать основным истребителем воздушных сил самообороны. В ноябре 2018 года стало известно, что Япония увеличивает американский заказ — в дополнение к уже поставляемым по контракту 42 самолетам появились планы на закупку еще 105 истребителей F-35. Сообщалось, что, помимо базовой модификации F-35A, также будут приобретены F-35B — с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Их носителями планировали сделать японские вертолетоносцы типов «Хюга» и «Идзумо», которые в этом случае смогли бы получить пусть и небольшие, но современные авиагруппы.

Базирование F-35B на японских вертолетоносцах самолетов вертикального взлета и посадки (СВВП) было апробировано с помощью испытаний конвертопланов «Оспрей», осуществлявших укороченный взлет и посадку с их палубы. Кроме того, было заявлено, что при необходимости вертолетоносцы могли получить и трамплинный взлет, используемый на авианосцах российской и советской постройки, что делало бы их полноценными авианесущими кораблями.

Дискуссия о возможности Японии иметь практически полнофункциональные, хотя и небольшие авианосцы затрагивала комплексные проблемы безопасности в Юго-Восточной Азии, где интересы Японии пересекались с Китаем, Кореей и Россией. По отношению к каждому из этих государств Япония де-факто имеет территориальные претензии, которые она так и не смогла разрешить дипломатическим путем.

Фактически все спорные территории (российские Курилы, китайский Дяоюйдао и корейские острова Лианкур) были потеряны Японией по результатам проигранной Второй мировой войны — и реваншистские настроения по их возврату неизбежно увязываются с возрождением японского милитаризма. В силу чего масштабная программа закупок истребителей F-35, особенно — в авианосном варианте, от момента своего возникновения рассматривалась сопредельными с Японией странами как крайне агрессивный шаг.

Неудача за неудачей

К настоящему моменту времени в истории полетов F-35 с учетом вчерашней катастрофы насчитывается уже семь аварий и крушений. Кроме того, по сообщениям сирийских и российских СМИ, один из истребителей F-35 ВВС Израиля поражен и поврежден ракетой С-200 российского производства во время израильского воздушного удара в Сирии в конце 2017 года. Израиль попадание ракеты не признал, заявив, что один из его F-35 был поврежден «после столкновения с птицей».





Все перечисленные аварии и крушения F-35 на сегодняшний день связаны с техническими неполадками. Первые три инцидента (июнь 2014-го, сентябрь 2016-го и октябрь 2016-го) произошли по вине двигателя и электропроводки — в каждом из перечисленных случаев на борту F-35 возникали пожары. В двух случаях произошедшие инциденты были отнесены к классу A, согласно которому ущерб составляет более 2 млн долларов, а поврежденные самолеты были конструктивно потеряны и пошли на списание. В качестве официального объяснения такой пожароопасности нового истребителя называлась общая недоведенность его конструкции: принятие F-35 в эксплуатацию ВВС США состоялось только в августе 2016 года.

Тем не менее три последних инцидента с F-35 произошли уже после того, как самолет прошел практически всю программу эксплуатационных испытаний в корпусе морской пехоты, ВВС и ВМФ США. С февраля 2019 года F-35 был признан полностью годным для всех применений.

Три последовательных аварии 2018 года (22 августа, 4 сентября и 28 сентября) также трудно отнести к ошибкам пилотов. Во время первого инцидента F-35 совершил аварийную посадку с поднятой передней стойкой шасси на авиабазе «Эглин» во Флориде. Второй инцидент произошел в 125-й эскадрилье ударных истребителей ВМС США, во время которого F-35 получил повреждение двигателя при выполнении тренировки по дозаправке в воздухе над Атлантическим океаном. Официальная причина произошедшего озвучена как «попадание обломков конуса заправочного шланга в двигатель», однако неизвестно, была ли это ошибка пилота или же недостаток конструкции истребителя.

И, наконец, последняя катастрофа с F-35, произошедшая 28 сентября 2018 года, по рисунку произошедшего очень напоминает вчерашнюю потерю японского истребителя. В этом происшествии F-35B, приписанный к 501-й учебной эскадрилье морских ударных истребителей корпуса морской пехоты США, потерпел крушение в 8 км к западу от станции авиации «Бофорт» в Южной Каролине. Пилот успешно катапультировался и был доставлен в больницу. Официально причины аварии оглашены не были, однако самолет был признан полностью утраченным и не подлежащим восстановлению.

Пока что судьба японского летчика неизвестна — его поиски продолжаются. Впрочем, такая же неизвестность теперь, судя по всему, возникла и в отношении будущего самого F-35, так как две последние катастрофы — в Южной Каролине и над Тихим океаном вновь ставят вопрос о доведенности конструкции нового американского истребителя.

Скорее всего, в ближайшее время мы должны увидеть некую формальную реакцию на произошедшее, так как программа F-35 явно сталкивается с пока что малообъяснимыми техническими проблемами, которые с очевидностью не соответствуют задекларированному уровню «истребителя будущего».