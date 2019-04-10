Пушков назвал неудачным сравнение Помпео по Крыму и Голанам

Москва, 10 апреля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, призвавшего не сравнивать ситуацию вокруг Голанских высот и Крыма.

Российский сенатор в своем Twitter-аккаунте назвал некорректным прозвучавшее сравнение.

«Помпео вновь неудачно сравнил Голаны и Крым. Крым был более 200 лет в составе нашей страны — Голаны никогда не были частью Израиля. В Крыму был референдум, на Голанах — нет», — подчеркнул Пушков.

Член СФ напомнил, что Голаны захватили в ходе военной кампании, а Крым вернулся в Россию мирным путем.

«Просто Израиль — союзник США. Вот и вся разница», — резюмировал он.

Ранее Помпео заявил, что Израиль получил Голанские высоты, «чтобы продолжать защищать себя», а Россия якобы забрала территорию у народа, не представлявшего для нее никакой угрозы.

В конце марта хозяин Белого дома Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Эту территорию Израиль отбил у Сирийской Арабской Республики и оккупировал во время шестидневных военных действий в 1967 году, а спустя 14 лет аннексировал в одностороннем порядке. Принадлежность горного плато — главный предмет конфликта между Тель-Авивом и Дамаском, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в САР.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в регионе в марте 2014 года. Так, более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя выразили желание воссоединиться с РФ. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».