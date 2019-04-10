Стало известно, сколько Украина потратила на «стену Яценюка»

Киев, 10 апреля. Госпогранслужба Украины потратила около 1,3 млрд гривен (48,6 млн долларов) на проект бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка по строительству стены на границе с Россией. Такие данные в среду привел официальный представитель ведомства Олег Слободян.

Напомним, что строительство стены Яценюк инициировал еще в 2014 году. По словам киевских чиновников, фортификационное укрепление должно было защитить украинские рубежи и предотвратить несанкционированное пересечение границы. Однако, как сообщали украинские СМИ, на деле «Стена» с самого начала была большим коррупционным проектом по осваиванию бюджетных средств, пишет газета «Известия».

Изначально планировалось завершить строительство в 2018 году, однако работы сильно затянулись. В феврале 2019 года Слободян признался, что степень готовности стены составляет всего 30%. Теперь срок реализации проекта сдвинулся на 2021 год. Причиной этого, как утверждает представитель Госпогранслужбы, стал недостаток финансирования.

По словам депутата Государственной думы РФ Виктора Водолацкого, стена уже давно стала удобным способом быстрого обогащения для украинских чиновников, которые получают иностранное финансирование именно на такие «великие проекты». Парламентарий уверен, что около 80-90% всех выделенных средств попросту оседают в карманах коррупционеров.

Водолацкий полагает, что стена не защищает украинскую границу, а лишь разделяет семьи. К примеру, многие жители Харьковской области имеют родственников в находящейся неподалеку Белгородской области России. Стена создаст дополнительные сложности для их общения.