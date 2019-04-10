Российский экологический оператор официально зарегистрирован в России

Москва, 10 апреля. Российский экологический оператор (РЭО) завершил процедуру учреждения и зарегистрировался в налоговой службе, сообщил глава компании Денис Буцаев.

Созданная по поручению президента России Владимира Путина компания займется формированием единой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТБО).

«В ближайшее время мы проведем серьезный анализ территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами», — сказал Буцаев, его цитирует «360».

Сотрудники компании разработают федеральный справочник нормативов накопления отходов и скорректируют методику формирования тарифов на услуги в регионах. Буцаев добавил, что РЭО поможет реализовать реформу по обращению с ТБО.

Ранее он рассказал о запуске в России пилотного проекта по возмещению населению части стоимости товара за выброшенный мусор. По словам Буцаева, устройства-автоматы будут выдавать деньги за стеклянные бутылки, жестяную тару и пластик.