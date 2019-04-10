Путин вместе с Бегловым осмотрит отреставрированную церковь в Пушкине

Санкт-Петербург, 10 апреля. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с главой Исландии Гвюдни Йоуханнессоном, а также осмотрит отреставрированную церковь в Пушкине вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, Песков уточнил, что особое внимание президент по-прежнему будет уделять проблемам Арктики и развития региона.

«Кроме того, сегодня в течение дня запланирована обширная встреча с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым», — добавил представитель Кремля.

Он пояснил, что, находясь в Петербурге, Путин всегда встречается с Бегловым, чтобы обсудить развитие «важнейшего города в стране». Также, по словам Пескова, в среду глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором будут подняты вопросы Арктики в контексте проходящего в Петербурге форума.

«Сегодня также Путин планирует до конца дня заехать в Екатерининский дворец. Там закончилась реставрация знаменитой церкви Воскресения Христова», — сказал Песков.

Он отметил, что церковь неоднократно горела, была разрушена вражескими войсками во время Великой Отечественной войны.

«Но вот наконец-то филигранные реставрационные работы при спонсорстве Газпрома завершены. Путин хочет заехать посмотреть. Также его будет сопровождать Белов», — резюмировал пресс-секретарь.

Во вторник в Петербурге завершает работу международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Ранее перспективы сотрудничества Москвы и Рейкьявика в Арктике оценил президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон.