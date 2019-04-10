Неоколониальной политике Запада в Африке Россия противопоставит партнерство

Российская Федерация за три года заключила соглашения о военном сотрудничестве с 15 африканскими государствами, в данный момент обсуждается подписание договоров еще с 6 странами. Политолог Александр Перенджиев полагает, что развитие военно-технического сотрудничества РФ и Африки позволит Москве укрепить политическое влияние в регионе.

Сотрудничество со странами Африки носит стратегический характер, о чем свидетельствует возрастающий товарооборот между РФ и африканскими государствами, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин. Он подчеркнул, что отношения африканских государств с Россией стремительно развиваются, в качестве примера может служить предстоящий в Сочи саммит «Россия — Африка», принять участие в котором планируют порядка 40 глав иностранных государств.

«Вообще, с учётом специфики развития региона большинство стран Африки уделяют особое внимание вопросам укрепления национальных вооружённых сил. За прошедшие 3 года мы подписали соглашения о военном сотрудничестве с 15 африканскими государствами, ведутся переговоры ещё с шестью», — отметил Фомин в интервью «Аргументам и Фактам».

Он напомнил, что история сотрудничества ЦАР с нашей страной началась еще в 1960-е годы, на континенте находилось большое количество советских специалистов по медицине, сельскому хозяйству, геологии.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание, что новые оборонные контракты позволят России не только помочь развиваться африканскому континенту, но и усилить свое политическое влияние на территории.

По словам собеседника ФАН, на данный момент Африка представляет собой открытое поле для выстраивания серьезных экономических отношений.

«Такой насыщенности, как в странах Запада или Юго-Восточной Азии, на африканском континенте просто нет. Мы прекрасно понимаем, что еще не до конца раскрыты и изучены ресурсы Африки, им надо помочь, в этом, безусловно, состоит задача России в регионе, а также — в выстраивании взаимовыгодного военно-технического сотрудничества. Это понимают и африканские государства, поскольку Запад, в основном, демонстрирует неоколониальную политику на континенте», — объяснил эксперт.

Как подчеркнул Перенджиев, «западные страны ведут себя агрессивно и хотят просто ободрать как липку государства в Африке и не дать им развиваться».

«Россия же заинтересована, чтобы регион менялся в лучшую сторону», — добавил он.

Немаловажно, что заключая новые контракты с Москвой, Африка сможет стать надежным партнером России в сдерживании агрессивной риторики Запада.

«Политическое влияние всегда имеет фундамент из экономических проектов. Они тесно связывают наши государства, и африканцы, развиваясь, станут надежными партнерами РФ и в случае провокаций не уйдут под крыло США, которые могут только угрожать, — подытожил он. — Конечно, нам нужен новый рынок вооружений, чтобы продвигать свою технику, Африка может помочь в этом. Через продажу оружия африканским государствам мы сможем иметь серьезный политический вес при урегулировании происходящих там конфликтов».

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