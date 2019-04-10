Песков прокомментировал возможную покупку С-400 Турцией

Москва, 10 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможную закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турцией. Представитель Кремля отметил, что Россия ищет возможности для расширения военно-технического сотрудничества, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара найдет замену американским ЗРК Patriot в случае, если Штаты откажут в поставке зенитных ракетных комплексов. Глава турецкого МИД отметил, что Турция может заключить с Россией еще одну сделку по поставкам систем С-400.

Дмитрий Песков отметил, что военно-техническое сотрудничество является важным аспектом сотрудничества и взаимодействия России со многими странами. Он добавил, что реализация такого сотрудничества говорит об особом уровне развития двусторонних отношений — это относится в том числе к Турции.

«Россия открыта. Россия обладает соответствующими возможностями, технологическими компетенциями. И, конечно же, Россия ищет возможности расширения этого военно-технического сотрудничества. Это абсолютно нормальный процесс», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Вашингтон хочет видеть Турцию членом Североатлантического альянса, однако при условии ее отказа от покупки российских C-400.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно, что Москва и Анкара заключили контракт по поставкам российских зенитных ракетных систем. США предпринимают активные попытки не допустить реализации этой сделки.