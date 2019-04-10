Глава Россотрудничества назвала главной миссией расширение круга друзей РФ

Вторая половина XX века и начало XXI стали эпохой сетевых, или, как иногда говорят, гибридных технологий. Их неотъемлемой частью является продвижение идей, культуры, подходов и мировоззрений через сеть некоммерческих гуманитарных организаций. В советское время этому уделялось огромное внимание — впрочем, излишне зацикленное на марксистской догматике.

С распадом СССР созданные за десятки лет сети были утрачены. В 1990-х многие наши друзья были в буквальном смысле отданы на расправу новым режимам в своих странах. На данный момент Российская Федерация только начинает развивать свои инструменты «мягкой силы», чуть ли не единственным из которых является Россотрудничество.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям интервью с Элеонорой Митрофановой — руководителем этой организации, носящей название «Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству». В беседе с корреспондентом ФАН она подробно рассказала о миссии Россотрудничества, нелегкой работе в Сирии и на Украине и многом другом.

— Считается, что Россотрудничество — инструмент «мягкой силы» России в мире. Какой вы видите главную миссию Россотрудничества? Что изменилось в подходах за последние несколько лет?

— На протяжении почти века основной задачей нашей организации было и остается расширение круга друзей нашей страны. Другой вопрос, что каждый период времени добавляет какие-то новые инструменты для реализации задач или направления деятельности.

Сейчас у нас два основных приоритета — работа с молодежью и расширение нашего присутствия на постсоветском пространстве. Учитывая мировые тенденции, развиваем цифровую дипломатию, реализуем различные интернет-проекты (конкурсы, фестивали и т. д.). Работаем над развитием так называемой спортивной дипломатии.

Прошедший чемпионат мира по футболу — 2018 дал феноменальные результаты с точки зрения расширения круга друзей России. Россотрудничество активно работало с болельщиками на местах, проводили презентации городов, принимавших ЧМ, выдавали FAN ID. Большинство болельщиков, посетив нашу страну, уезжали влюбленными в Россию.

Большая работа с привлечением партнерских организаций, экспертов проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы, которое будет отмечаться в 2020 году. Уже сейчас мы проводим различные мероприятия. Так, в конце марта в наших центрах в Берлине, Будапеште, Вене, Праге прошел международный культурно-просветительский проект «Марафон Победы».

Значительное внимание уделяем взаимодействию с общественными организациями, экспертным сообществом, в том числе в рамках экспертно-консультативных советов при Россотрудничестве. Привлекаем российских экспертов к разработке и реализации проектов в сфере культуры, продвижения русского языка и российского образования за рубежом. Совместно с партнерами создали несколько диалоговых площадок (одна из них — БФУ имени Канта), где обсуждаются как вопросы двустороннего сотрудничества, так и общие тенденции развития современного мира.

В конечном итоге наша цель — показать Россию не только как страну с многовековой историей, богатой культурой, которая дала миру множество великих имен и открытий, но и как страну, устремленную в будущее.

— Какие наиболее значимые, заметные программы сейчас реализуются?

— Большое место в нашей деятельности занимает работа по продвижению российского образования за рубежом. Такую задачу нам ставят государственные программы «Внешнеполитическая деятельность», «Развитие образования», концепция государственной поддержки и продвижения русского языка и «Русской школы за рубежом».

Активно пользуемся дистанционными технологиями. В нашей «обойме» — интернет-сайт дистанционной подачи заявок на обучение в России RUSSIA.STUDY. Только в прошлом году через него было подано более 92 тысяч заявок. Основной спрос на обучение в Российской Федерации — в странах СНГ, Азии и Африки.

Эффективно функционирует созданный Россотрудничеством информационный портал «Система поддержки русских школ», предоставляющий образовательным организациям бесплатный доступ к 180 тысячам электронных книг. По итогам прошлого года на портале зарегистрировано более 2,5 тысячи образовательных организаций. Устойчивый интерес со стороны иностранных граждан проявляется к программе «Образование на русском». На сайте программы зарегистрированы более 1,2 млн пользователей, из которых 67 тысяч — преподаватели русского языка. В числе наиболее активных зарубежных пользователей — граждане Украины, Белоруссии и Казахстана.

Важное место в работе Агентства занимали проекты научно-технической направленности, целью которых является популяризация достижений российской науки и современных технологий, содействие развитию сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах. Организуем выставки-презентации научных проектов, лекции российских ученых, круглые столы и семинары по различным отраслям науки.

В прошлом году в рамках Дней российской науки провели мероприятия, посвященные юбилеям ученых-физиков Л. Д. Ландау и С. П. Капицы и их вкладу в развитие мировой науки; серию научно-популярных и академических лекций на площадках Российского центра науки и культуры (РЦНК) и партнерских образовательных организаций Австрии, Италии, Польши, Словакии. В Индии, Индонезии, Китае и Малайзии состоялись лекции российских ученых по актуальным вопросам биотехнологий, лингвопедагогики, права, сельского хозяйства, иммунологии, философии и химии. Оказана комплексная поддержка проведению за рубежом акций «Географический диктант» и «Большой этнографический диктант», а также конкурса научных видео «Снимай науку!».

Как я уже говорила, приоритетным направлением деятельности Россотрудничества является работа по развитию международного молодежного сотрудничества. С 2011 по 2018 год число стран — участниц программы «Новое поколение» увеличилось в 10 раз. В 2011 году в ней приняли участие молодые лидеры из 11 стран, в 2018 — уже из 101 страны. Увеличивается и число регионов России, вовлеченных в реализацию программы.

Молодые иностранцы имеют возможность принять участие в мероприятиях с участием ведущих экспертов в области науки, культуры, СМИ, поддержки общественно-политических связей, дипломатии, спорта, поддержки русского языка за рубежом. В этом году акцент при реализации программы будет сделан на укреплении связей молодежных профессиональных сообществ и общественных объединений.

— Расскажите, пожалуйста, о деятельности организации в Сирии.

— РЦНК в Дамаске не может сейчас функционировать в полном объеме, в первую очередь из-за вопросов безопасности сотрудников центра и посетителей. Но тем не менее мы используем любые возможности для возобновления его деятельности, в том числе через наше представительство в Ливане. Сотрудники этого центра находятся в постоянном контакте с российским посольством в Сирии и сирийскими властями.

Мы активно продвигаем русский язык в Сирии, который с 2017 года изучается во всех школах страны как второй государственный. В настоящий момент его изучают 12 тысяч школьников. Кроме того, растет число студентов, поступающих на отделения русского языка в вузах Сирии.

Многие сирийцы стремятся получить высшее образование в России. На эту страну выделена одна из самых больших квот для бесплатного обучения в российских вузах — 500 человек, но этого недостаточно, ежегодно только по линии Россотрудничества фиксируется более 2500 заявлений. Мы поддерживаем этот интерес со стороны молодых граждан САР, которые, получив образование в нашей стране, возвращаются в Сирию и восстанавливают свою страну буквально из руин.

Российские образовательные организации в последние годы стали проявлять большой интерес к набору студентов из Сирии, участвуют в специализированных выставочных проектах, которые организует Россотрудничество в этой стране, устанавливают партнерские отношения с сирийскими вузами.

Работа с сирийской молодежью ведется и в рамках программы Россотрудничества «Новое поколение». Только за последние 4 года более полусотни сирийцев стали участниками этой программы. Для молодых сирийских специалистов поездки в Россию дают уникальный шанс установить контакты с коллегами из других стран, обменяться с ними опытом.

Конечно же, поддерживаем наших соотечественников, проживающих в Сирии, в рамках программы «Здравствуй, Россия!» привозим детей в нашу страну для более тесного знакомства с исторической родиной. Молодые сирийцы ежегодно участвуют и во Всемирных играх соотечественников.

Мы уделяем большое внимание сохранению культурного наследия Сирии и всего Ближнего Востока, которое подверглось разрушительному воздействию в результате военного конфликта. Привлекаем к решению этой задачи международных экспертов, в том числе в рамках работы экспертно-консультативного совета при Россотрудничестве. В конце прошлого года мы собрали специалистов в области истории и культуры региона, политологов, журналистов-международников, общественных и политических деятелей из России, Ливана, Сирии и Иордании для выработки совместных действий в решении этой проблемы.

Многие российские деятели культуры поддерживают идею необходимости развития культурного диалога даже в такой трудной обстановке, которая сейчас сохраняется в Ближневосточном регионе. В Сирию приезжают российские артисты, поддерживают сирийский народ своим творчеством. Два года подряд, в 2017 и 2018 году, наше представительство в Ливане организовывает выступления артистов международного проекта «Музыка за мир» в сирийской столице, которые собирают полные зрительные залы.

В этом году в марте по инициативе межрегионального общественного движения «Евразийский народный союз» в Дамаске, Латакии и Тартусе выступили артисты Пермского муниципального ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка». Самое главное, что такие мероприятия позволяют людям на время забыть о тяготах военного и послевоенного времени.

— В 2019–2020 в Грузии, Прибалтике и на Балканах США намерены открыть «центры борьбы с информационным влиянием России». Как это повлияет на деятельность Россотрудничества — подходы, методы и т. д.?

— Могу совершенно определенно сказать, что, в отличие от наших зарубежных партнеров, мы всегда действовали и будем действовать в правовом поле, в рамках принятых норм международного права, уважая суверенитет тех стран, в которых есть наши представительства. Хочу подчеркнуть, что это не означает «действовать с меньшей эффективностью». Наоборот, в тех странах, где мы работаем, наши центры имеют очень хорошую репутацию и широкий круг партнеров.

В Сербии, например, у нас старейший центр, который всегда был центром русской культуры на Балканах и остается им. Русский дом, как называют РЦНК в Белграде, действительно является настоящим домом не только для наших соотечественников, но и для очень многих сербов, которые тепло относятся к России, к русским людям.

Что касается Грузии и Прибалтики, несмотря на непростые политические отношения и отсутствие в этих странах наших представительств (кроме Литвы), это вовсе не означает отсутствия интереса к России у граждан этих государств. Всегда надо помнить о том, что отношения на официальном уровне и отношения между простыми людьми — это две большие разницы.

В этих странах мы взаимодействуем с организациями соотечественников, партнерскими организациями, наша поддержка и работа крайне востребована людьми, заинтересованными в сохранении и развитии отношений с Россией. И таких немало. Так, например, в настоящее время Россотрудничество совместно с руководством Тбилисского драмтеатра им. А. С. Грибоедова и международным культурно-просветительским союзом «Русский клуб» прорабатывает проект «Летней школы актерского мастерства в Грузии» с участием ведущих специалистов российских театральных вузов. Его реализация запланирована на июнь 2019 года.

Будем расширять взаимодействие с местными экспертами — политологами, экономистами, международниками, в том числе в рамках экспертных площадок, которые могут быть созданы на базе партнерских организаций. Это поможет наладить конструктивный диалог, позволит его участникам не только представить свою позицию, но и услышать позицию оппонента.

— Есть ли принципиальное различие деятельности в странах постсоветского пространства и других государствах?

— Как таковых принципиальных отличий в деятельности представительств Агентства за рубежом нет, но, безусловно, везде учитываются особенности страны пребывания. Если говорить о постсоветском пространстве, то работа в странах СНГ является приоритетным направлением нашей деятельности. Хотя бы в силу того, что это наши ближайшие соседи и в совокупности в странах Содружества проживает самое большое количество наших соотечественников.

В настоящий момент на постсоветском пространстве работают 12 представительств и девять филиалов Агентства, которые ведут активную работу по продвижению и сохранению русского языка и культуры, а также содействуют укреплению и развитию связей российских соотечественников с Россией. Большое внимание уделяется инновационному сотрудничеству в странах СНГ в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2020 года.

— Каковы главные задачи в работе Россотрудничества в странах постсоветского пространства?

— Усиление работы на всем постсоветском пространстве, не только на территории стран СНГ — один из главных приоритетов нашей работы в целом. Основная задача — работа на всем пространстве стран пребывания, а не только в столицах, где находятся наши центры. Эту работу мы будем реализовывать, работая на базе партнерских площадок. Задачи на этом направлении соответствуют аналогичным задачам деятельности Агентства и в других странах мира. Главное отличие заключается в том, что на постсоветском пространстве мы усиливаем нашу работу с соотечественниками, помогаем им сохранить связи с исторической родиной, помогаем российским регионам развить приграничное сотрудничество с нашими соседними странами.

В странах СНГ, относящихся к Центрально-Азиатскому региону, мы проводим мероприятия, направленные на консолидацию усилий по противодействию идеологии религиозного экстремизма. Большое внимание уделяем укреплению позиций русского языка: в 90-е годы в этой сфере были определенные трудности, в некоторых странах перестали обучать русскому языку в школах. Но сейчас этот период пройден, и в большинстве стран СНГ русский язык занимает достаточно прочные позиции. Оказываем помощь странам Содружества в подготовке и переподготовке педагогических кадров, только в прошлом году порядка 5000 учителей из 10 стран СНГ прошли профессиональную переподготовку по линии Россотрудничества.

Традиционным направлением нашей деятельности является продвижение российского образования. На постсоветском пространстве наше образование пользуется большим спросом. Обучение в России дает конкурентные преимущества зарубежным выпускникам отечественных вузов, в том числе благодаря активному экономическому сотрудничеству стран СНГ с Российской Федерацией.

Активно задействуем потенциал Ассоциаций выпускников советских и российских вузов. Наши представительства в странах СНГ проводят колоссальную работу по сохранению исторической памяти, реализуют совместно с партнерами проекты, направленные на противодействие фальсификации истории, привлекают молодежь. Это очень важно, чтобы память об общих страницах нашей истории не уходила вместе с поколением победителей, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше.

— Как сейчас, учитывая ситуацию, ведется деятельность Россотрудничества на Украине?

— Вы правы, ситуация на украинском направлении сейчас непростая, и мы свою работу ведем во взаимодействии с посольством России на Украине. Но, несмотря на имеющиеся затруднения, Российский центр науки и культуры в Киеве не прекращает свою работу. Сюда приходят наши соотечественники, много обычных украинских граждан, которые не видят в России врага, вопреки навязываемой официальной риторике. Вся наша работа на Украине направлена на поддержание гуманитарного диалога, сохранение наших общих исторических корней. В этом нам помогают наши партнеры — объединения ветеранов и общественные организации.

— По вашим оценкам, будут ли развиваться интеграционные процессы на пространстве бывшего СССР?

— Интеграция в той или иной форме будет развиваться. К этому есть все предпосылки, особенно экономические. Этому способствует и деятельность ЕАЭС, востребованы и организации коллективной безопасности, такие как ОДКБ. Плотно взаимодействуем со странами СНГ на всех международных площадках.

Сейчас главная цель — в полной мере использовать исторические и географические преимущества стран, некогда составлявших единый Советский Союз. У нас есть уникальный исторический опыт многовекового сосуществования в составе одного государства, сотрудничества, взаимопроникновения культур, экономической взаимодополняемости и др. Объединение этого потенциала поможет существенно укрепить авторитет наших государств на международной арене.

Свой вклад в развитие интеграционных процессов вносит и упомянутая Межгосударственная программа инновационного сотрудничества стран СНГ, рассчитанная до 2020 года.

Разрабатываем документы, проводим мероприятия для координаторов научной и инновационной деятельности, обучаем технологиям формирования технологических инновационных кластеров. Наши партнеры выразили большую заинтересованность в ее продолжении, сейчас как раз ведется работа над проектом этой программы, рассчитанной до 2030 года.

Мы рассчитываем, что география стран — участниц программы расширится: заинтересованность в участии выразили такие страны, как Азербайджан, Туркмения и Узбекистан, ранее не участвовавшие в реализации Программы. Это свидетельствует о росте заинтересованности стран постсоветского пространства к научному сотрудничеству.

Элеонора Митрофанова возглавляет Россотрудничество с декабря 2017 года. Ранее, с 2004 по 2008 годы, она была главой Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при министерстве иностранных дел Российской Федерации (Росзарубежцентр), правопреемником которого после переименования стало Россотрудничество.