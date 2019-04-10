Верховный суд и правительство поддержали ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Москва, 10 апреля. Верховный суд РФ, а также кабинет министров России поддержали предложение об ужесточении уголовной ответственности за «пьяные» ДТП со смертельным исходом — аварии, спровоцированные водителем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты российского парламента допустил, что в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за ДТП, в результате которого погибли люди, могут внести до конца весенней сессии.

«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — сказал Володин.

Поправки в уголовный кодекс предполагают увеличение сроков тюремного заключения для пьяных водителей до семи лет в случае тяжкого вреда здоровью, до 12 лет в случае гибели человека в ДТП и до 15 лет в случае массовых жертв по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения, отмечает «Свободная пресса».

В конце марта в Петербурге на углу Невского и Литейного проспектов пьяный водитель за рулем Hyundai Genesis спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека. В Сети было опубликовано видео страшной аварии, напоминает Газета.ru.