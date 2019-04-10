Гришковец во сне написал письмо «президенту Украины» Зеленскому

Москва, 10 апреля. Известный российский писатель, актер и драматург Евгений Гришковец рассказал, как ему приснился сон, в котором он написал письмо кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.

Причем в своем письме артист обращался к политику уже как к избранному президенту. В нем он попросил украинского лидера отменить запрет на въезд российских деятелей культуры на Украину. Гришковец подчеркнул, что российских артистов нельзя наказывать за то, что они посещали Крым, так как они всего-навсего хотели увидеться со своим зрителем. Выступить же перед жителями Донецка и Луганска россияне не могут, поскольку это уже территория Украины, а въезд в эту страну, по словам Гришковца, им закрыт.

Артист уверен, что запрет культурных контактов уже не просто цензура, а «средневековье и мракобесие».

«Господин президент, я уверен, что отказ от запрета на въезд российских деятелей культуры и науки будет воспринят с радостью и воодушевлением как в России, так и в Украине. Это будет очень важным шагом к попытке поиска диалога и надежды на нормализацию отношений», — приводит актер текст приснившегося письма в своем блоге.

Напомним, что первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.

Зеленский вызвал своего оппонента на дебаты и потребовал встречи на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Однако ЦИК Украины настаивает на более традиционном формате переговоров, при котором политические дебаты между кандидатами проводятся в телестудии.