МИД Турции не исключил еще одной сделки с Россией по С-400

Анкара, 10 апреля. Турецкие власти найдут замену американским истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Об этом заявил в среду руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Если не получится купить F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до старта производства наших собственных истребителей пятого поколения», — подчеркнул турецкий министр в прямом эфире телеканала NTV.

Американские власти угрожают Турции прекращением поставок F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Вашингтоне утверждают, что системы С-400 несовместимы со стандартами Североатлантического альянса и обещают рестрикции за их приобретение.

При этом Анкара неоднократно заявляла, что не откажется от покупки российских С-400, а первая партия систем ПВО поступит в республику в июле этого года.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка российских С-400 является суверенным правом государства.

Во время совместной с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что на данном этапе готова дорожная карта по реализации сделки по С-400.

«Это наше суверенное право, это наше решение, никто не может требовать от нас отказаться от него», — особо отметил турецкий глава.

Ранее Эрдоган сообщил, что Штаты оказывают серьезный прессинг на Турцию в связи с поставками С-400, но руководство республики не собирается отказываться от покупки у РФ ЗРК даже в том случае, если Анкара договорится с американскими властями о приобретении систем Patriot.

Российско-турецкие переговоры по закупке Анкарой российских С-400 состоялись осенью 2016 года. В 2017 году стороны заключили контракт. Вашингтон пригрозил исключением Турции из Североатлантического альянса.