Сирия предупредила о новой атаке западных держав после очередной провокации с химоружием

Министерство иностранных дел Сирии осудило заявление США, Франции и Великобритании об их готовности нанести «ответный» удар в случае якобы применения Дамаском химического оружия. Представители ведомства подчеркнули, что этими словами Запад пытается прикрыть собственные планы по нападению на САР, передает новостной портал SANA. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В МИД арабской республики также добавили, что Соединенные Штаты и их союзники по так называемой антитеррористической коалиции по-прежнему придерживаются все той же антисирийской пропаганды, рассчитанной на насаждение собственного влияния в стране и на всем Ближнем Востоке, дабы подчинить регион своему колониальному политическому курсу.

Ранее пресс-центр американского Госдепартамента обнародовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств США, Франции и Великобритании Майка Помпео, Жан-Ива Ле Дриана и Джереми Ханта, в котором указывалось, что силы западной коалиции примут незамедлительные меры при будто бы использовании Сирийской арабской армией (САА) отравляющих химических веществ.

Между тем, как ранее сообщили в Минобороны РФ, на территории бывшей Идлибской зоны деэскалации действительно планируется новая химатака. Однако, как и во всех предыдущих случаях, к этому причастны местные боевики, «волонтеры» из организации «Белые каски» и военные западных стран. По данным российского военного ведомства, очередную провокацию против Дамаска и Москвы на этот раз курируют представители спецслужб Франции и Бельгии.

Что касается обвинений в адрес САА, официально прозвучавших со стороны Запада, то это уже давно стало частью привычной технологии США и их союзников по дискредитации легитимного правительства Сирии, заметил в беседе с корреспондентом ФАН заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он также перечислил другие ключевые этапы данной стратегии Штатов.

«Это уже устойчивая тенденция, одно из константных направлений информационной атаки на САР и РФ со стороны западных стран на протяжении всего сирийского конфликта — использование темы химического оружия. Нет сомнений, что это продуманная стратегия США по дискредитации геополитических противников, включающая ряд компонентов. Первым является осуществление инсценировки использования отравляющих веществ при помощи «Белых касок» и подконтрольных исламистских группировок. Затем — масштабная информационная кампания по раздуванию обвинений в этом в адрес Сирии и косвенно России, которая ведется ангажированными СМИ», — пояснил эксперт.

Третьим важным шагом являются официальные заявления западных политиков, которые как бы легализуют сфабрикованные репортажи в прессе и очередной спектакль «Белых касок».

«Затем идут политические действия — высказывания и инициативы против Дамаска в международных организациях, в том числе в ООН. Заключительным этапом во время последних провокаций были непосредственные военные удары по объектам Сирии. Так произошло, например, год назад, когда США, Франция и Великобритании провели совместную атаку против САР якобы в связи с применением военнослужащими САА химоружия. Вот эти четыре компонента стратегии Соединенных Штатов», — отметил политолог.

Он уверен, что эта технология компрометации врагов целиком разработана на Западе, и в дальнейшем будущем она, возможно, даже будет рассекречена для всего мирового сообщества.