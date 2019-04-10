Сирия предупредила о новой атаке западных держав после очередной провокации с химоружием
Министерство иностранных дел Сирии осудило заявление США, Франции и Великобритании об их готовности нанести «ответный» удар в случае якобы применения Дамаском химического оружия. Представители ведомства подчеркнули, что этими словами Запад пытается прикрыть собственные планы по нападению на САР, передает новостной портал SANA. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).
В МИД арабской республики также добавили, что Соединенные Штаты и их союзники по так называемой антитеррористической коалиции по-прежнему придерживаются все той же антисирийской пропаганды, рассчитанной на насаждение собственного влияния в стране и на всем Ближнем Востоке, дабы подчинить регион своему колониальному политическому курсу.
Ранее пресс-центр американского Госдепартамента обнародовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств США, Франции и Великобритании Майка Помпео, Жан-Ива Ле Дриана и Джереми Ханта, в котором указывалось, что силы западной коалиции примут незамедлительные меры при будто бы использовании Сирийской арабской армией (САА) отравляющих химических веществ.
Между тем, как ранее сообщили в Минобороны РФ, на территории бывшей Идлибской зоны деэскалации действительно планируется новая химатака. Однако, как и во всех предыдущих случаях, к этому причастны местные боевики, «волонтеры» из организации «Белые каски» и военные западных стран. По данным российского военного ведомства, очередную провокацию против Дамаска и Москвы на этот раз курируют представители спецслужб Франции и Бельгии.
Что касается обвинений в адрес САА, официально прозвучавших со стороны Запада, то это уже давно стало частью привычной технологии США и их союзников по дискредитации легитимного правительства Сирии, заметил в беседе с корреспондентом ФАН заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он также перечислил другие ключевые этапы данной стратегии Штатов.
«Это уже устойчивая тенденция, одно из константных направлений информационной атаки на САР и РФ со стороны западных стран на протяжении всего сирийского конфликта — использование темы химического оружия. Нет сомнений, что это продуманная стратегия США по дискредитации геополитических противников, включающая ряд компонентов. Первым является осуществление инсценировки использования отравляющих веществ при помощи «Белых касок» и подконтрольных исламистских группировок. Затем — масштабная информационная кампания по раздуванию обвинений в этом в адрес Сирии и косвенно России, которая ведется ангажированными СМИ», — пояснил эксперт.
Третьим важным шагом являются официальные заявления западных политиков, которые как бы легализуют сфабрикованные репортажи в прессе и очередной спектакль «Белых касок».
«Затем идут политические действия — высказывания и инициативы против Дамаска в международных организациях, в том числе в ООН. Заключительным этапом во время последних провокаций были непосредственные военные удары по объектам Сирии. Так произошло, например, год назад, когда США, Франция и Великобритании провели совместную атаку против САР якобы в связи с применением военнослужащими САА химоружия. Вот эти четыре компонента стратегии Соединенных Штатов», — отметил политолог.
Он уверен, что эта технология компрометации врагов целиком разработана на Западе, и в дальнейшем будущем она, возможно, даже будет рассекречена для всего мирового сообщества.
«Скорее всего, именно Вашингтон целиком является инициатором создания данной «химической» схемы. По прошлым инцидентам можно сделать вывод, что это не случайное стечение обстоятельств. Вряд ли это боевики из Идлиба осуществили подставную химатаку, а США по-настоящему поверили в то, что это якобы Дамаск. Ничего подобного — все нити ведут на Запад. Уже понятно, что речь идет о целенаправленной и системной деятельности. Скорее всего, есть соответствующий документ по дискредитации Сирии с помощью химической темы, разработанный западными спецслужбами. Не исключено, что в будущем содержание этого протокола будет полностью раскрыто», — закончил Владимир Шаповалов.