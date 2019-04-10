Абызов пытался снять средства со своего счета перед арестом

Москва, 10 апреля. Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов пытался снять средства со своего банковского счета перед их арестом, сообщили в следствии.

Банковский счет обвиняемого в мошенничестве Абызова был арестован. Сумма, которую бывший министр хранил на нем, следствие не раскрывает.

«При наложении ареста им была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием», — приводит слова источников ТАСС.

Абызову предъявлено обвинение по статьям о руководстве преступным сообществом с использованием служебного положения, а также о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с сообщниками бывший министр, по версии следствия, похитил четыре миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Средства были выведены за рубеж. Все фигуранты уголовного дела отрицают вину.

Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников заявил, что Абызова, арестованного по обвинению в мошенничестве, перевели из карантина в двухместную камеру в СИЗО «Лефортово».