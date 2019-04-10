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Абызов пытался снять средства со своего счета перед арестом

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Абызов пытался снять средства со своего счета перед арестом

Москва, 10 апреля. Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов пытался снять средства со своего банковского счета перед их арестом, сообщили в следствии.

Банковский счет обвиняемого в мошенничестве Абызова был арестован. Сумма, которую бывший министр хранил на нем, следствие не раскрывает.

«При наложении ареста им была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием», — приводит слова источников ТАСС.

Абызову предъявлено обвинение по статьям о руководстве преступным сообществом с использованием служебного положения, а также о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с сообщниками бывший министр, по версии следствия, похитил четыре миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Средства были выведены за рубеж. Все фигуранты уголовного дела отрицают вину.

Абызов пытался снять средства со своего счета перед арестом

Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников заявил, что Абызова, арестованного по обвинению в мошенничестве, перевели из карантина в двухместную камеру в СИЗО «Лефортово».

Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
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