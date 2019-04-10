Телеведущая Марина Ким раскрыла подробности общения с Мадуро и Гуайдо в Венесуэле

— Потом опять были бесконечные звонки, согласования. Мадуро был занят, все переносилось, переносилось, переносилось… И я говорю ребятам: «Было бы идеально, конечно, записать Мадуро. Но теперь мы имеем полное моральное право, как журналисты, пообщаться и с Гуайдо. Потому что он не менее интересный персонаж».
Притом что с Гуайдо тоже не было никаких зацепок! Это чистая авантюра! Когда я вылетала из Москвы, написала ему в Instagram. Что я вот такая-то, хочу взять интервью, скажите, как это возможно. Мне он, естественно, ничего не ответил. Но потом я написала: «Я в Каракасе, можно ли здесь взять у вас интервью?» И мне ответили: «Да, давайте».
Тут я поняла, что надо, как говорится, брать быка за рога. Мы понеслись к нему. Мне все наши охранники сказали: «Марина, это очень деликатный вопрос. Надо понимать, что контрразведка следит за нами, за тем, что мы предпринимаем».
Нельзя их осуждать, особенно учитывая, что у нас до этого была одна не очень приятная ситуация, я не могу о ней развернуто говорить. Служба безопасности не могла понять, кто мы, и нас даже задержали. Но, к счастью, все быстро прояснилось.