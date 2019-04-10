Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
10 Апреля 2019
Телеведущая Марина Ким раскрыла подробности общения с Мадуро и Гуайдо в Венесуэле
Ведущая Первого канала Марина Ким во время командировки в Венесуэлу вместе со съемочной группой встретилась с огромным количеством проблем, но тем не менее ей удалось сделать практически невозможное: пообщаться как с законным президентом Николасом Мадуро, так и с самозванцем в качестве лидера — Хуаном Гуайдо.

Модератор политического ток-шоу «Большая игра» обо всех перипетиях удивительной поездки в южноамериканскую страну рассказала в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.
«Игра двух титанов»
— Марина, как вообще возникла идея отправиться за океан, в государство, где в последнее время кипят нешуточные страсти?
— В нашей программе мы уделяем пристальное внимание любым событиям, которые происходят в мире. Все рассматриваем с точки зрения России и США, отношений между ними, стараемся давать два полярных взгляда на вещи. Пытаемся либо друг друга услышать, либо о чем-то договориться. В этом и состоит драматургия «Большой игры».

Как только начался кризис в Венесуэле, это было 23 января (в этот день Гуайдо самопровозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. — Прим. ФАН), когда вдруг откуда ни возьмись появился человек и сказал, что теперь он президент. Ему тут же позвонил [президент Соединенных Штатов] Дональд Трамп и поддержал его заявление.

Конечно, мы никак не могли обойти стороной этот политический фарс и не обсудить его в нашей программе. И чем чаще мы к нему возвращались, чем дальше развивались события, тем интереснее было, что же там на самом деле происходит.
По мнению здравомыслящих людей, нелепица там какая-то происходит…
— Да, отсюда, из России, нам кажется, что это какая-то фантастическая ситуация — два президента, один легитимный, а другой просто сам себя назвал таковым. Но при этом США за него вступились, и тот же Трамп уже встречался с женой оппозиционера и так далее. И, видимо, они [американцы] не отступятся. Это как бы игра двух титанов — России и США. И, конечно, американские СМИ дают одну картину, а мы — совершенно другую. Пытаемся разобраться в ситуации.

Но вот как бы, что называется, из первых уст все узнать… У нас было такое коллективное решение, помню, мы сидели на очередной летучке. И я говорю: «А давайте пообщаемся с Мадуро!» Замгендиректора, глава дирекции спецпроектов и главный человек в нашей программе, а еще мотор, душа и вдохновитель Наталья Никонова отвечает: «Какая классная идея! Давай!» Вы знаете, она такой человек, умеет заряжать (смеется).

И вот эта мысль настолько забила мне голову, что я уже не могла успокоиться. Мы писали письма, связывались через министерство иностранных дел РФ. Но по дипломатическим каналам получалось скорее оповещение, не было какой-то обратной связи.

А вот по другим каналам… Где-то через полтора месяца удалось найти контакты людей, русских, которые работают в Венесуэле. Они сказали, что могут помочь все организовать: «Но нам нужно получить одобрение сверху (от администрации Мадуро и от него самого. — Прим. ФАН)».
— И дело в итоге срослось?
— Как они получали это одобрение — одному богу, наверное, известно. Я позвонила своей начальнице: «Ну что, едем?!» Она: «Да!» В том, что это авантюра, с самого начала никто из нас не сомневался. Заранее всем было понятно, что это 50 на 50 — может случиться, а может и не случиться. Но приехать домой без материала — для журналиста плохо. Это прямо потеря лица, чести и репутации (смеется).

Все понимают, что Венесуэла — страна, где вообще сложно чего-то добиться и каким ореолом овеяна фигура Мадуро, которого на Западе считают диктатором и который в целом очень сложный в плане менталитета персонаж. Это же Латинская Америка, там все совсем другое!

Лично я против формулировки «диктатор», но то, что он вождь — в хорошем смысле — это факт. За Мадуро идет народ, и он людьми совсем по-другому воспринимается (по сравнению с Гуайдо. — Прим. ФАН).

В общем, мы ясно представляли себе, что этот латиноамериканский вождь может в любой момент «соскочить», отказаться от интервью. Что, кстати, и происходило во время нашей поездки.
«Это страна с разными уровнями»
— Официальные запросы, так понимаю, делать бесполезно?
— Знаете, все журналисты, корреспонденты посылают такие же письма, как и мы. Но потом все это просто как-то уходит в небытие. Поэтому, повторюсь, удалось найти такого «связного», имя его я не могу открыть, который стопроцентно донес нашу просьбу (до Мадуро. — Прим. ФАН) и получил потом обратную связь. И мы поехали.

Отмечу, что у нас эфиры с понедельника по четверг. Если я улетаю, скажем, в четверг, то к понедельнику уже должна вернуться. Это всегда очень строго и сжато по времени, а указывать президенту на то, когда со мной можно встречаться, а когда — нельзя, у меня, сами понимаете, нет никакого права.
— Наверняка были у вас опасения и другого плана?
— Ситуация осложнялась тем, что Венесуэла — страна с одним из самых высоких в мире уровней преступности. И, наоборот, там очень низкий уровень жизни — где-то 80% жителей находятся за чертой бедности. Страшно ходить не только в фавелах (в Каракасе трущобы называются барриос. — Прим. ФАН), но даже по центру города. Там или в глаз дадут, или ограбят, или изнасилуют. Это реальность!

Некоторые наши коллеги, в том числе и с Первого канала, возвращались потом домой либо с разбитыми лицами, либо с разбитыми камерами, либо вообще без камер… В Венесуэле очень опасно. Если местные жители видят камеру, они попросту ее отбирают, чтобы продать ради хоть какой-то еды. Криминогенная обстановка.
— И это несмотря на то, что мыроссияне и как бы на одной с венесуэльцами стороне?
— Ну да.
— Итак, вы полетели в Каракас. Как добирались и сколько это заняло по времени?
— Мы летели сначала в Париж, так как в венесуэльскую столицу из Москвы нет прямых рейсов. Где-то три часа до Парижа, там пересадка. И потом, по-моему, еще девять часов.

Вот летели мы и держали в голове слова тех людей, которые все устроили. Они предупредили нас: очень высок шанс, что ничего вообще не срастется. Но, знаете, у меня уже появился такой журналистский задор — вот когда мне говорят, что ничего не выйдет…

Мы когда в МИД обращались, нам сказали: «Ребят, мы все передадим, все классно, но у вас не получится». Я отвечаю: «Ну почему?» Они: «Это просто нереально! Вот представьте, что сидит этот Мадуро и его хотят свергнуть американцы. Да ему сейчас вообще не до интервью! Он ничего говорить точно не будет. Хоть и приехал какой-то русский журналист. Да у него этих журналистов там! Вон CNN своей очереди уже сколько ждет!»
— Но вас это не остановило?
— Меня все это только еще больше раззадорило. По прилете с нами сразу связались люди из офиса вице-президента (Делси Родригес. — Прим. ФАН) и сказали, что ждут в ее офисе на следующий день в 12.30. Мы так обрадовались! Приходим, нас очень хорошо, радушно принимают. Вот здесь действительно сказывается фактор России — нас благодарят (видимо, за поддержку легитимного президента) и говорят: «Все будет, интервью [с Мадуро] будет, все согласовано. Но пока идите и пообедайте».

Мы пообедали и снова пришли: «Ну так что?» Нам отвечают: «Он сейчас на митинге. Идите пока туда». Нас проводили на митинг, и там мы увидели как будто бы загипнотизированную 100-тысячную толпу!

Президент читает им мантры, люди абсолютно счастливы и реально готовы за него воевать. Нас даже пригласили на сцену, я стояла практически на расстоянии вытянутой руки от Мадуро. Он крутой оратор! Есть некие утверждения, что вот какой-то там водитель автобуса поднялся до президента просто из-за своей преданности [предыдущему лидеру страны Уго] Чавесу. И на самом деле он якобы ничего собой не представляет.

Нет, это не так! Мадуро — сложившийся политик для Латинской Америки, где прекрасно говорят все до единого. Там принято хорошо говорить. Активно и очень много.
Хуан Гуайдо
— Эмоционально.

— Да. Знаете, иногда есть проблема разговорить собеседника. Но только не в Латинской Америке — к кому бы ты ни подошел, они говорят просто бесперебойно. Потом я иногда даже жалела, что давала им микрофон (смеется)…

Итак, на том митинге на сцене за Мадуро стояло все его окружение, весь кабинет министров, и я чувствовала себя причастной к этому действу. Надо было видеть и слышать это — настроения людей, их состояние, всеобщую атмосферу. А это, замечу, реально самый крупный митинг в поддержку президента. Сто тысяч человек вышли на улицы!

По ощущениям, это что-то среднее между Днем Победы и Праздником весны и труда. Я обычно комментирую на Первом канале первомайскую демонстрацию и работаю 9 Мая на Красной площади, так что могу сравнивать.
«Президент — мощный оратор»
— Митинг долго продолжался?
— Четыре часа! И все это время Мадуро не сходил со сцены! Вот она, сила оратора, харизматичного человека, который умеет держать толпу. Это круто. Мне по-журналистски было суперинтересно за всем этим наблюдать…

Но интервью все-таки не случилось. Президенту сказали, кто мы, и он помахал нам рукой. Но общаться не стал.

Потом мне из его окружения говорят: «Ну все, идите». Мы такие: «А как, что, когда?» Они: «Сейчас не до этого». И мы возвращаемся в гостиницу. У нас есть материал с митинга, но нет самого интервью! Я понимаю, что возвращаться домой с пустыми руками нельзя. Дальше мы пытаемся выйти на связь с окружением президента, но уже ясно, что нас попросту отфутболивают. И что, скорее всего, интервью уже и не будет.

У них там есть такая штука — «маньяна» («завтра»). И вот все время эта «маньяна» — интервью переносилось раз пять или шесть. На следующий день я дошла уже до отчаяния: поняла — просто уеду ни с чем. Данная командировка вообще не оправдана… Я свой шанс не реализовала… В общем, поняла, что надо снять хоть что-то. И мы поехали в фавелы...
— А потом все по новой?
— Потом опять были бесконечные звонки, согласования. Мадуро был занят, все переносилось, переносилось, переносилось… И я говорю ребятам: «Было бы идеально, конечно, записать Мадуро. Но теперь мы имеем полное моральное право, как журналисты, пообщаться и с Гуайдо. Потому что он не менее интересный персонаж».

Притом что с Гуайдо тоже не было никаких зацепок! Это чистая авантюра! Когда я вылетала из Москвы, написала ему в Instagram. Что я вот такая-то, хочу взять интервью, скажите, как это возможно. Мне он, естественно, ничего не ответил. Но потом я написала: «Я в Каракасе, можно ли здесь взять у вас интервью?» И мне ответили: «Да, давайте».

Тут я поняла, что надо, как говорится, брать быка за рога. Мы понеслись к нему. Мне все наши охранники сказали: «Марина, это очень деликатный вопрос. Надо понимать, что контрразведка следит за нами, за тем, что мы предпринимаем».

Нельзя их осуждать, особенно учитывая, что у нас до этого была одна не очень приятная ситуация, я не могу о ней развернуто говорить. Служба безопасности не могла понять, кто мы, и нас даже задержали. Но, к счастью, все быстро прояснилось.
— В общем, ваши охранники побоялись ехать к самозванцу?
— Они сказали, что поездка к Гуайдо — это еще хуже, чем фавелы: «Мы с тобой не пойдем туда. Потому что хотим жить». Реально так и сказали. Поэтому всех охранников пришлось оставить, и мы отправились туда только с оператором и звукоинженером.

Люди Гуайдо назначали нам встречи в нескольких местах, говоря, что это очень опасно. Тут надо понимать, что арестованы многие его соратники, они признаны террористами. Понятно, что за этими людьми охотятся спецслужбы и пытаются выловить их всех. Может, даже разрабатываются планы по ликвидации Гуайдо…

Он прячется в колумбийском посольстве, никогда не передвигается без охраны, да и вообще как невидимка. Вроде бы приходит на митинги, но по факту, где он живет и где бывает, никто точно не знает.

В общем, я сказала, что буду встречаться с ним только в каком-нибудь официальном месте, и в итоге нам предложили рабочий кабинет Гуайдо в Национальной ассамблее (парламенте Венесуэлы, главой которого он официально является. — Прим. ФАН). Мы туда пришли. Заходим. Нас встречают, соответственно, несколько оппозиционеров. Молодые люди. Рассказывают нам о парламенте, о том, как они живут и почему считают, что лично для них президент — Гуайдо. Все так очень мило и красиво. И пока мы разговариваем, вырубается свет. Раз — и темно! Я, честно говоря, испугалась и вскрикнула! Даже подумала, что это может быть какая-то «замануха», подстава…
«У Гуайдо нет стержня, веса»
— Опасения не подтвердились?
— Как выяснилось, в этот момент во всей Венесуэле случился очередной блэкаут. Все, темнота. Нет света, нет телефонной связи… И пришлось ждать, когда заработает генератор.

Потом зашел Гуайдо, пожал руку, и мы начали интервью. По сравнению с Мадуро он, конечно, молодой (им 56 и 35 лет соответственно. — Прим. ФАН), неопытный человек. Видно, что в нем нет такого, знаете ли, стержня, кого-то веса. Но при этом Гуайдо приятно выглядит, приятно говорит.

Надо понимать, что для него это тоже был вызов. Потому что у него берет интервью не CNN, а российский телеканал, который занимает позицию его «непризнания». Но в целом Гуайдо отвечал на вопросы уклончиво. Особенно когда я его спрашивала: «Являетесь ли вы агентом Вашингтона?», «А кто ваши кураторы?», «Сколько раз вы разговаривали с [советником президента США по национальной безопасности Джоном] Болтоном?» или «Когда позвонил Трамп, что он сказал?» Ну то есть такие вещи…

Он как-то смущался, что ли. Мне, знаете, не хватило в нем немножко какой-то жесткости настоящего политика.
— Харизмы…
— Может быть, даже и харизмы. Гуайдо выглядит незрелым человеком. При этом, хоть и молодой, но говорит одно и то же штампами.
— А вы с ним на каком языке общались? Знаете испанский?
— Из-за того, что вместе с охранниками с нами не пошел и переводчик, потому что он тоже хочет жить, мне пришлось задавать вопросы по-английски. Гуайдо отвечал на испанском. Но мы друг друга как-то понимали (смеется). Он немножко говорил и по-английски, а я чуть-чуть знаю французский. В целом Гуайдо уделил нам 25 минут. Все получилось, как мне кажется, достаточно успешно.

Но после этого мы хотели понять, как теперь быть с Мадуро. Я очень боялась, что если он узнает про наше общение с Гуайдо, то окончательно и бесповоротно отменит интервью. Но в этой поездке нам все время везло. Честно скажу, я поймала волну.
— Надежда, как известно, умирает последней…
— В общем, нам пришло очередное сообщение из кабинета президента о том, что сегодня он никаких интервью давать не будет. Приходите завтра, а еще лучше — послезавтра. Как-то так… Причем мы уже приехали в президентский дворец Мирафлорес, ведь ранее нам опять было назначено время. Выходят одна, вторая помощницы. Говорят: «Вы знаете, нет, никак». А я уже понимала, что завтра — все! И так уже на один день продлила командировку. Пришлось пожертвовать двумя эфирами, а не одним, как было оговорено ранее.

В какой-то момент мы заявляем: «Будем ждать». Они: «А чего ждать-то? Его во дворце нет, Мадуро уехал решать вопросы блэкаута. Вы же видите, ничего не работает. Больницы обесточены, там умирают люди. У него есть дела и поважнее». Я говорю: «Мне надо всего 5-10 минут».

Для них всем отказывать — это настолько обычное дело. Нормальная практика. Были журналисты, которые месяцами вот так сидели и ждали, но ничего в итоге не случалось. Были даже какие-то высокопоставленные чиновники из других стран, которые тоже прилетали, ждали, а потом разворачивались ни с чем.

Нам говорили: «Ну, он обычно так делает…» Однако я не хотела в это верить. Села там на ступеньки и сказала: «Ребята, мы никуда не уходим». Хотя у самой уже чуть ли не слезы на глазах…
«Мадуро — совсем другой масштаб»
— Сколько вы там в итоге просидели?
— Где-то часа четыре. В какой-то момент нам говорят: «Вот у вас техника, а вдруг вы террористы? И, может, отойдете от территории дворца?» А это был не сам Мирафлорес, а некий предбанник, перед турникетами. И мы сидели, сидели, сидели… В общем, я отчаялась и говорю ребятам: «Давайте еще 10 минут». И тут нашему человеку, который все знает, приходит СМС-сообщение: «Через пять минут во дворце».

Мы вскакиваем, за нами реально приходит человек, заводит нас внутрь, а там уже все выставлено под интервью — горят софиты, включены три камеры, выставлены планы. Я не верю своим глазам. Тут приводят Мадуро, мы садимся и делаем интервью. Я просила пять минут, а на самом деле оно продолжалось 25.
— Прям как с Гуайдо!
— Да. Вот тут, если честно, я попала под харизму и очарование собеседника, потому что все-таки это совсем другой масштаб. Мадуро был очень благожелательно настроен. В конце даже случились танцы сальсы.

Вообще, это надо видеть, как он зажигает толпу. На том же митинге, о котором я говорила выше. У него есть какие-то свои приемы. Берет кепку, снимает ее, надевает. Берет стакан воды… Он как рок-звезда. Как Фредди Меркьюри, понимаете!

И, видимо, еще один из его таких приемов — это танцевать сальсу. Включается музыка, и он начинает танцевать с женой. Вся толпа просто в экстазе. И вот в конце интервью говорю: «Я желаю, чтобы у вас все было хорошо и всегда было время танцевать сальсу с женой». И они тут же перед камерой нам немножко это дело изобразили.

Когда все прошло, мы просто не верили своим глазам и ушам. Но… До эфира остается всего чуть-чуть, а надо еще перегнать материал. Мы заходим в пресс-комнату, она тоже во дворце, и в тот момент, когда мы в первый раз вообще выдохнули с облегчением, там потух свет. В президентском дворце! Представляете?! Одно дело — у оппозиционеров в парламенте не горит. А тут в президентском дворце отрубается свет! Там просто колоссальная проблема с электричеством.

И тут мы понимаем — перегнать материал в Москву уже не можем. Интернета нет. Специальное устройство, соответственно, не работает. Мы приезжаем в отель, там лифты не работают. Садимся что-то поесть. Это было на террасе, там стояли такие факелы. А ведь это огромная гостиница, одна из лучших в Каракасе. И мы что-то там под этими факелами едим, не горячее, потому что приготовить на плите никто ничего не может.
«Блэкаут — понятие постоянное»
— Апокалипсис какой-то.
— Говорю: «Ребят, мы сняли два крутых эксклюзива. А как теперь будем перегонять материал в Москву? Что дальше-то делать? Может быть, дадут свет. И мы тогда перегонимся?» В общем, обладая вот этим золотым материалом, я никак не могу транспортировать его в Москву.

Тут вдруг включается электричество, ребята бегут в номер, чтобы хотя бы по Интернету согнаться. Я уже была никакая и пошла спать, потому что понимала — надо будет еще сесть, обработать текст и выйти в эфир. До него оставалось 4 часа. Ребята в ночи каким-то героическим образом перегоняли, у них вылетали серверы, постоянно гас свет. Но каким-то чудом они все же это сделали! Я потом все послушала и сделала сюжет.

Но в материале, который мы перегнали, все подводки оказались в браке. Я говорю: «Давайте тогда попробуем выйти в прямой эфир». Ребята: «Как? Ты же видишь, что свет отключается». Но надо пробовать! Вот эти перебои были каждые 10-15 минут. В общем, снова каким-то чудом, когда началась программа в Москве, я смогла выйти в прямой эфир из номера отеля.

Пока говорила то, это, рассказывала о блэкауте, о том, как брала интервью, за час сорок, что шел прямой эфир, свет ни разу не погас! Было какое-то волшебное ощущение, что, несмотря на все колоссальные трудности в этой командировке, у нас все получилось.
— Но полностью расслабляться, могу предположить, было еще рано?
— Да, дальше была задача улететь. В аэропорту нет света, и несколько тысяч человек пребывали там в темноте. Сотрудники выписывали посадочные талоны от руки! Один солдат вручную проверял багаж трехсот человек, которые должны были вылететь в Париж. В общем, все это было ужасно. Мы просидели в аэропорту пять часов, понимая, что если сдвинется вылет, то сдвинется и пересадка в столице Франции. Я была в ужасе.

В итоге мы все-таки вылетели. Прибыли в Париж, конечно, с опозданием и, естественно, не попали на свой рейс. По идее, успевали на следующий в 11.50. Но на часах — 11.20, и говорят, что мы не успеем, так как регистрация уже закончилась. Я просто встала на колени перед сотрудниками авиакомпании: «Пожалуйста, очень прошу!»

Каким-то чудом этот рейс задержался на 15 минут. Меня посадили, я оказалась в Москве вовремя и влетела в студию телецентра «Останкино» всего за 5 минут до начала передачи. У нас в гостях была Мария Захарова, и мы обсуждали и Венесуэлу, и позицию Мадуро...

Могу с уверенностью сказать, что это была одна из самых сложных и удивительных командировок в моей жизни!

Фото и видео из личного архива Марины Ким.

Марат Лашкин
Читайте далее