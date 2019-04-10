Телеведущая Марина Ким раскрыла подробности общения с Мадуро и Гуайдо в Венесуэле

— Да. Вот тут, если честно, я попала под харизму и очарование собеседника, потому что все-таки это совсем другой масштаб. Мадуро был очень благожелательно настроен. В конце даже случились танцы сальсы.



Вообще, это надо видеть, как он зажигает толпу. На том же митинге, о котором я говорила выше. У него есть какие-то свои приемы. Берет кепку, снимает ее, надевает. Берет стакан воды… Он как рок-звезда. Как Фредди Меркьюри, понимаете!



И, видимо, еще один из его таких приемов — это танцевать сальсу. Включается музыка, и он начинает танцевать с женой. Вся толпа просто в экстазе. И вот в конце интервью говорю: «Я желаю, чтобы у вас все было хорошо и всегда было время танцевать сальсу с женой». И они тут же перед камерой нам немножко это дело изобразили.



Когда все прошло, мы просто не верили своим глазам и ушам. Но… До эфира остается всего чуть-чуть, а надо еще перегнать материал. Мы заходим в пресс-комнату, она тоже во дворце, и в тот момент, когда мы в первый раз вообще выдохнули с облегчением, там потух свет. В президентском дворце! Представляете?! Одно дело — у оппозиционеров в парламенте не горит. А тут в президентском дворце отрубается свет! Там просто колоссальная проблема с электричеством.



И тут мы понимаем — перегнать материал в Москву уже не можем. Интернета нет. Специальное устройство, соответственно, не работает. Мы приезжаем в отель, там лифты не работают. Садимся что-то поесть. Это было на террасе, там стояли такие факелы. А ведь это огромная гостиница, одна из лучших в Каракасе. И мы что-то там под этими факелами едим, не горячее, потому что приготовить на плите никто ничего не может.

