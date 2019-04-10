Чайка назвал число регионов, где выявлены хищения средств для нацпроектов

Москва, 10 апреля. Прокуроры зафиксировали в российских регионах факты некачественного проведения работ и их оплаты, а также хищения денежных средств. Об этом заявил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, выступая с ежегодным докладом по итогам прошлого года в Совете Федерации.

«В 17 регионах страны вскрыты факты некачественного проведения строительных работ и их оплаты, хищения средств федерального бюджета, выделенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», — подчеркнул глава ведомства.

Чайка также обратил внимание на то, что прокуроры уделяют большое внимание надзору за адресной и легальной тратой субсидий, направляемых на осуществление национальных проектов.

При этом генеральный прокурор заверил, что ведомство продолжит надзорные мероприятия в этой отрасли.

Ранее Чайка сообщил, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были украдены более 1,6 миллиарда рублей, которые выделили на усовершенствование производственной базы и создание новейших разработок вооружения. Он обратил внимание на то, что преступления расследуются в рамках двух уголовных производств. По данным Генпрокуратуры, в 2018 году сотрудники ведомства проверили деятельность 19 тысяч исполнителей государственного оборонного заказа.