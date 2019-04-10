Кремль прокомментировал предвыборный плакат Порошенко с изображением Путина

Москва, 10 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шуткой отреагировал на предвыборный плакат главы Украины Петра Порошенко с изображением российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предвыборный плакат Порошенко с изображением Путина. Билборды появились на улицах Киева и Харькова. На них Порошенко и Путин пристально смотрят друг другу в глаза, а надпись гласит о «решающем выборе». СМИ поинтересовались, как в Москве относятся к тому, что президент Украины использует образ Путина в своей предвыборной кампании.

«Вы знаете, мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим…» — отреагировал Песков.

Ранее в штабе Порошенко возмутились количеством украинских политиков и экспертов, которые обратили внимание, что изображение Путина на плакате было размещено без разрешения российского лидера или его администрации.

Сторонники действующего президента Украины добавили, что среди заявивших о нарушении прав Путина были и представители штаба Владимира Зеленского — конкурента Порошенко на выборах главы страны.

Объясняя значение плаката, в штабе Порошенко подчеркнули, что их кандидат якобы способен смело смотреть в глаза президенту России. По их мнению, задача же Зеленского — рассмешить Путина.

Напомним, первый тур президентских выборов состоялся на Украине 31 марта. Наибольшее число голосов получили Зеленский (30,24% голосов) и Порошенко (15,95%). Второй тур запланирован на 21 апреля.