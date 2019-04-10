Сирия, 10 апреля. В Восточной Гуте Дамаска был обнаружен тайник боевиков. Три вылазки боевиков ИГ1 произошли на оккупированных курдами территориях Дейр-эз-Зора. Исламисты вновь ударили по городу Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков на окраине Алеппо; обнаружили тайник с вооружением исламистов в Восточной Гуте Дамаска; проведут подрывные работы на востоке Алеппо; обмениваются ударами с боевиками в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило об организации нескольких вылазок к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

ВВС Ирана: доставили оружие и технику на базу «Т-4» в провинции Хомс.

Курды: пресекли вылазку террористов у города Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Военный источник в сети Twitter (Bosni94) сообщает о том, что на территории оазиса Восточная Гута на северо-востоке Дамаска был обнаружен еще один тайник исламистов вооруженной оппозиции. Информация о точном местонахождении склада радикалов пока не оглашалась, однако известно, что из схрона было извлечено большое количество оружия и боеприпасов. Напомним, Восточная Гута перешла под полный контроль Сирийской арабской армии (САА) весной прошлого года, после того как радикалы антиправительственной группировки «Джейш Аль-Ислам»***** согласились капитулировать и были депортированы на северо-запад Сирии. Избежать продолжения боевых действий удалось благодаря содействию сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Алеппо

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) проведут подрывные работы в районе Шуайб Закир к востоку от Алеппо в период с 9.00 до 14.00. Напомним, саперы правительственных сил выполняют обязательства по ликвидации всех взрывных устройств, обнаруженных после зачистки данных территорий от боевиков, в целях обеспечения безопасности местных жителей.

Тем временем исламисты вооруженной оппозиции в очередной раз открыли огонь по административному центру провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (radioshamfm), несколько мин, выпущенных джихадистами, упали в квартале Аль-Джадид. Отмечается, что обстрел был проведен радикалами, отряды которых базируются в пригороде Ар-Рашидин на западе от Алеппо. Никаких данных о возможных жертвах среди гражданского населения пока не поступало.

Провинция Хомс

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что на сирийскую военную базу «Т-4», находящуюся на востоке региона между административным центром провинции и городом Пальмира, прибыл иранский грузовой самолет с военной техникой и оружием. Напомним, иранские военизированные формирования оказывают поддержку армии Башара Асада, принимая участие в операциях, направленных на борьбу с террористами «Исламского государства» и боевиками вооруженной оппозиции. Никаких подробностей о разновидности доставленного вооружения на данный момент не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Медиапортал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», заявил о том, что боевики террористической группировки совершили несколько вылазок в занимаемых курдами районах провинции Дейр-эз-Зор. По данным «Аль-Амака», радикалы ИГ атаковали позиции «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в окрестностях населенных пунктов Аль-Джарзи и Джамаа. Кроме того, Twitter-канал (RisboLensky) заявляет о нападении боевиков в окрестностях города Аль-Бусейра юго-восточнее административного центра региона. Информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Тем временем вылазку террористов у населенного пункта Шхиль удалось пресечь. По сведениям военного источника в сети Twitter (_Caki_), группа вооруженных людей попыталась атаковать КПП курдских отрядов на окраине города. Напомним, так называемые спящие ячейки ИГИЛ1 все еще представляют угрозу для «демократических сил» и гражданских лиц, проживающих в зоне контроля SDF.

Провинция Идлиб

Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что в южной части Идлиба вновь отмечаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских бандгрупп. После очередных провокационных обстрелов со стороны радикалов артиллерия Сирийской арабской армии (САА) была вынуждена открыть ответный огонь по зонам их дислокации в районе Дахрат Абд-Рубба. Удары пришлись по одному из военных штабов джихадистов. О нанесенном радикалам уроне пока ничего неизвестно. Таким образом, боевики не перестают нарушать режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)