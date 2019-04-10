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В Госдуме отреагировали на заявление о небоеспособности России против США в Арктике

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Россия уделяет пристальное внимание защите Арктики

В Госдуме опровергли заявление военного эксперта Максима Климова о недостаточной боеспособности России в Арктическом регионе. 

Климов назвал сложившуюся вокруг Арктического региона ситуацию «нетерпимой», требующей решительных мер для ее исправления.  

«Пока вероятный противник в лице США организовывает жесткую боевую подготовку, имеющую максимальную приближенность к реальным условиям, Россия со своей стороны занимается «арктическим фитнесом», — заявил Климов в статье для «Независимой газеты».

Депутат Госдумы РФ Андрей Красов заявил, что Россия уделяет пристальное внимание защите Арктики и в ее боеспособности сомневаться не приходится.

«И военно-морской флот, и сухопутные военные силы Российской Федерации имеют все, что гарантирует им выполнение поставленных задач по защите Арктики, — заявил парламентарий в интервью Федеральному агентству новостей, — Я считаю, что Россия пристальное внимание уделяет арктической территории. В том числе в сфере защиты этого региона от вероятного противника». 

Депутат Госдумы РФ Андрей Красов

По его словам, время не стоит на месте. Россия развивается, как и другие арктические страны. 

«Строятся новые военные объекты в Арктике, совершенствуется аэродромная сеть, появляются новые порты.

Я бы не стал взвешивать, кто лучше готовится к войне с вероятным противником в Арктике, мы или США. Однако мы делаем все, что нужно, чтобы обеспечить безопасность Арктики», — резюмировал собеседник ФАН.

Россия уделяет пристальное внимание защите Арктики

Ранее бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что «Соединенные Штаты отстали от России в освоении Арктики». По его словам, у американской береговой охраны есть только один «захудалый ледокол».

Россия, отметил госсекретарь, делает крупные вложения в военную инфраструктуру в Арктике, в то время как США сконцентрированы на других регионах и урезают военные расходы.

Как ранее сообщало ФАН, в эти дни в Петербурге проходит Арктический форум, посвященный проблемам и перспективам освоения региона.

Автор: Алексей Полубота
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