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ФАН-ТВ
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В Воронеже задержали водителя, едва не убившего курсанта МЧС. ФАН-ТВ

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Следком Воронежской области задержал мужчину, едва не убившего курсанта пожарно-спасательной академии. СМИ сообщают, что этот 45-летний гражданин – сын бывшей главы местной поликлиники. Женщину очень уважают в городе.

Напомним, задержанный на Mercedes сбил молодого человека  1 апреля 2019 года. В результате происшествия 21-летний мужчина едва не скончался.

«У пострадавшего курсанта Воронежского института филиал ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» диагностировано: сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, левого локтевого сустава, гематома левой голени. Во взаимодействии с сотрудниками полиции установлено местонахождение подозреваемого, и он задержан по подозрению в совершении указанного преступления. Воронежец уверенно опознан очевидцем как лицо, совершившее наезд на потерпевшего», сообщает представитель Следственного комитета по Воронежской области Елена Мануковская.

Добавим, накануне было опубликован ролик, на котором видно, как иномарка сначала проехала мимо молодого человека, потом развернулась и поехала обратно. Через пару секунд машина врезалась в курсанта.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Известно, что на допросе задержанный воспользовался правом не свидетельствовать против себя. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Автор: Сергей Петров
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