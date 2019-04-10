В Воронеже задержали водителя, едва не убившего курсанта МЧС. ФАН-ТВ

Следком Воронежской области задержал мужчину, едва не убившего курсанта пожарно-спасательной академии. СМИ сообщают, что этот 45-летний гражданин – сын бывшей главы местной поликлиники. Женщину очень уважают в городе.

Напомним, задержанный на Mercedes сбил молодого человека 1 апреля 2019 года. В результате происшествия 21-летний мужчина едва не скончался.

«У пострадавшего — курсанта Воронежского института — филиал ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» диагностировано: сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы, ушиб грудного отдела, левого локтевого сустава, гематома левой голени. Во взаимодействии с сотрудниками полиции установлено местонахождение подозреваемого, и он задержан по подозрению в совершении указанного преступления. Воронежец уверенно опознан очевидцем как лицо, совершившее наезд на потерпевшего», — сообщает представитель Следственного комитета по Воронежской области Елена Мануковская.

Добавим, накануне было опубликован ролик, на котором видно, как иномарка сначала проехала мимо молодого человека, потом развернулась и поехала обратно. Через пару секунд машина врезалась в курсанта.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Известно, что на допросе задержанный воспользовался правом не свидетельствовать против себя. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.