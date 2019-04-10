Экс-глава антидопинговой службы ОК РФ предложил запретить никотин среди спортсменов

Москва, 10 апреля. Бывший глава антидопинговой службы Олимпийского комитета России Николай Дурманов призвал запретить спортсменам употреблять некурительный табачный продукт насвай и содержащийся в нем никотин, который не внесен в список запрещенных веществ WADA.

«Тут речь идет о никотине, а никотин — это наркотик, и совершенно очевидно, что он действует на многие части нашего организма, временами стимулирующе. Он влияет на спортивные результаты, он не этичен и опасен для здоровья. Три критерия, по которым определяется допинг, в этом вопросе присутствуют. По-хорошему, никотин надо запрещать», — заявил Дурманов.

Эксперт добавил, что вещество оказывает на организм стимулирующее действие. Кроме того, насвай, помимо табака, также может содержать наркотические вещества и представлять опасность для тех, кто его употребляет. Дурманов подчеркнул, что если во время допинг-теста у спортсмена обнаружат никотин, он может избежать ответственности, сославшись на пассивное курение.

«Будь моя воля, запретил бы никотин в спорте, но одной моей воли мало, нужно еще сообразовываться со здравым смыслом. Мы должны всем спортсменам запретить курение, и это неплохая идея», — призвал Дурманов.

В свою очередь заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая отметила, что, несмотря на отсутствие запрета, никотин на протяжении многих лет находится в мониторинговом листе — изучаются его свойства, эффекты и т.д.

Пахноцкая считает необходимым выработать жесткие государственные стандарты. В то же время она отметила, что употребление насвая «не носит повальный характер», однако имеет место среди спортсменов.

«Мы можем только словом воздействовать, больше никак», — сказала Пахноцкая телеканалу 360, сообщив об образовательной работе, которую ведет РУСАДА среди спортсменов.

Ранее стало известно, что Россия в ходе заседания профильной комиссии ООН намерена выступить против легализации легких наркотиков. 14 марта глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в министерском сегменте заседания комиссии.