Браудер является фигурантом дел об убийствах и создании ОПГ в России

Москва, 10 апреля. Британский финансист Уильям Браудер в России фигурирует в пяти уголовных делах, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества. Об этом рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

По его словам, в настоящее время американский гражданин является фигурантом ряда уголовных дел в России. Он проходит по делу об убийствах, организации и руководстве преступным сообществом, а также легализации похищенных из бюджета более пяти миллиардов рублей.

Отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации, Чайка напомнил, что он уже признан судом мошенником. Генпрокурор выразил надежду, что Браудер ответит за свои махинации и в других государствах.

Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон не проявил реакции на неуплату финансистом налогов. Напомним, Браудер в США не платил налоги, и не регистрировался как инвестор.

Напомним, в декабре 2017 года он был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы. Сейчас Браудер живет в Британии.