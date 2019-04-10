Названа диета нестареющей Деми Мур

Москва, 10 апреля. Ученые-диетологи, работающие с голливудскими звездами, рассказали, какая диета помогает 56-летней актрисе Деми Мур выглядеть на 25. Оказалось, все дело в сбалансированном питании, основу которого составляют овощи.

На завтрак звезда фильмов «Стриптиз» и «Солдат Джейн» ест свежие овощи и фрукты, а также яичницу с тостами. Второй прием пищи Мур состоит целиком из овощей и бобовых. На столе актрисы во время ланча, как правило, оказываются зеленые бобы и фасоль, а также спаржа и шпинат.

В обед Деми Мур предпочитает рыбу, приготовленную на пару, или курицу с овощами. Ужин голливудской актрисы снова не обходится без шпината, сделать трапезу разнообразнее помогают рис с соевым соусом и вареная морковь.

В промежутках между приемами пиши Деми Мур пьет воду и мятный чай. Не запрещают голливудские диетологи и пить фруктовые фреши. Отметим, белый хлеб и сладости полностью отсутствуют в меню Мур. Если хочется чего-то сладкого, нестареющая актриса ест мед и сухофрукты.

Напомним, ранее эксперты дали пять советов тем, кто испытывает проблемы с отходом ко сну. Прогулки на свежем воздухе, здоровое питание и регулярный секс — вот что, считают ученые, поможет тем, кто часами ворочается в кровати и не может уснуть.